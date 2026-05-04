¡Emergencia en Sutatausa! Explosión en mina deja 14 trabajadores atrapados en el socavón

Resumen: Una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, en Sutatausa (Cundinamarca), dejó a 14 trabajadores atrapados y dos personas evacuadas. Las autoridades activaron de inmediato el Puesto de Mando Unificado y el protocolo de rescate minero para atender la emergencia, mientras equipos especializados trabajan en la zona. Las labores continúan con el objetivo de ubicar y rescatar a los mineros afectados.

Una emergencia minera se registró este lunes 4 de mayo en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, luego de una explosión ocurrida al interior de la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón.

Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, el hecho estaría relacionado con una posible acumulación de gases dentro del socavón.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la situación y explicó que desde el momento del reporte se activaron los protocolos de atención. De acuerdo con la información preliminar, 14 trabajadores quedaron atrapados en el interior de la mina, mientras que dos personas lograron salir y están siendo atendidas.

Activación del operativo de rescate

Tras la emergencia, se puso en marcha la coordinación institucional para atender el caso. “De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería, cuyos equipos ya se encuentran en el sitio”, señaló el gobernador.

Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de @Alc_Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases. De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate… pic.twitter.com/ayYbQuxJeZ — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026

Al lugar llegaron organismos de socorro como bomberos de Sutatausa y Ubaté, además de equipos especializados en rescate minero y personal técnico de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca.

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También se dispuso apoyo médico con ambulancias ubicadas en las afueras de la mina para atender a los posibles evacuados.

Labores de búsqueda y atención en la zona

Las autoridades mantienen el operativo activo mientras avanzan las labores de inspección, ventilación y búsqueda dentro del socavón, con el objetivo de ubicar y rescatar a los trabajadores que permanecen atrapados.

El capitán y delegado de Bomberos Cundinamarca, Álvaro Farfán, explicó que la respuesta se dio de manera inmediata tras conocerse el accidente.

“Desde el puesto de mando unificado de la Gobernación de Cundinamarca nos encontramos muy atentos, trabajando de manera coordinada y articulada para activar cualquier apoyo adicional que se requiera en el lugar”, indicó.

Por ahora, la atención se concentra en garantizar la seguridad en la zona minera y avanzar en el rescate de los mineros atrapados, mientras continúa la verificación de las condiciones internas de la mina.