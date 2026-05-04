Resumen: Un trágico hecho en carretera dejó al descubierto nuevas hipótesis sobre lo ocurrido. Autoridades avanzan en la investigación.

Revelan detalles del trágico choque que acabó con una familia en Cundinamarca

Nuevos detalles del accidente ocurrido en la vía que comunica a Yopal con Villavicencio han permitido reconstruir lo sucedido en el siniestro que dejó cuatro integrantes de una misma familia fallecidos en el municipio de Paratebueno.

El hecho se registró en inmediaciones de la vereda La Europa, donde un vehículo particular colisionó de frente contra un bus de servicio intermunicipal. Según los reportes iniciales, el impacto fue de tal magnitud que el automóvil terminó con su parte delantera completamente destruida.

De acuerdo con información entregada por organismos de emergencia, al llegar al sitio del accidente encontraron a los ocupantes del carro atrapados entre la estructura del vehículo.

Las labores de rescate se extendieron por varias horas debido al nivel de deformación del chasís, lo que obligó al uso de herramientas especializadas para la extracción.

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Las autoridades confirmaron que cuatro personas que viajaban juntas en el automóvil perdieron la vida. Una de ellas alcanzó a ser trasladada con signos vitales a un centro asistencial, pero falleció posteriormente por la gravedad de las heridas.

En cuanto a las posibles causas, las primeras hipótesis apuntan a una invasión de carril por parte del vehículo particular. Según versiones recogidas en el lugar, el conductor habría perdido el control en una curva, lo que derivó en el choque frontal contra el bus.

El automotor de transporte público involucrado movilizaba decenas de pasajeros, quienes, según los reportes oficiales, no resultaron con lesiones de gravedad. La rápida intervención de los organismos de socorro permitió controlar riesgos adicionales, como derrames de combustible en la vía.

Las autoridades de tránsito mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del accidente, mientras que entidades regionales expresaron mensajes de condolencias a los familiares de las víctimas.

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