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Resumen: Una pasajera de un vuelo nacional de Avianca sufrió una emergencia médica tras desmayarse durante el trayecto. Un médico que viajaba a bordo la atendió y encontró niveles bajos de presión y glucosa. En sus pertenencias hallaron una jeringa con péptidos que, según su acompañante, había comprado por internet para utilizarlos con el objetivo de bajar de peso.

¡Emergencia en pleno vuelo! Pasajera de Avianca se desmayó y encontraron péptidos entre sus pertenencias

Una pasajera de un vuelo nacional de Avianca sufrió una emergencia médica durante el trayecto y tuvo que ser auxiliada por un médico que viajaba en la aeronave. La mujer se desmayó y, al ser valorada, presentaba una presión arterial de 80/50 y una glucosa cercana a 50.

El profesional que respondió al llamado de la tripulación fue Yeimer Ortiz, médico internista. Según su relato, encontró a la pasajera inconsciente y fría, aunque mantenía el pulso.

“Parece que era como una hipoglucemia porque estaba desmayada y fría”, explicó el médico al reconstruir el momento.

Ortiz le preguntó si padecía diabetes. La mujer respondió que no y manifestó que ya no tenía esa enfermedad. Sin embargo, su acompañante le contó que momentos antes se había aplicado una sustancia en el abdomen mediante una jeringa.

Encontraron péptidos en el bolso de la pasajera

Ante esta información, revisaron las pertenencias de la mujer y encontraron una jeringa con péptidos.

El médico preguntó por la sustancia y, de acuerdo con lo que le explicó la acompañante, había sido comprada por internet a otra persona y estaba siendo utilizada con el propósito de bajar de peso.

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“Ella lo compró por Internet, alguien se lo vendió y lo está aplicándose para perder peso”, relató Ortiz.

Durante la atención, el médico verificó sus signos vitales y encontró los niveles de presión y glucosa bajos. Como parte de la asistencia, le suministraron algo dulce para consumir mientras permanecía bajo observación.

La atención continuó hasta que el avión llegó a su destino. Después del aterrizaje, la pasajera fue evacuada para recibir atención médica y, según el relato del profesional, posteriormente parecía encontrarse mejor.

Avianca agradeció la intervención del médico

Tras la emergencia, Avianca agradeció a Ortiz por responder al llamado de la tripulación y prestar asistencia durante el vuelo.

“Doctor Yeimer, queremos expresarle nuestro agradecimiento por haber brindado su apoyo médico durante el vuelo. Su intervención fue fundamental para atender la situación a bordo y representa un acto de generosidad que valoramos profundamente”, señaló Avianca.

Hasta el momento, no se ha establecido que los péptidos encontrados hayan sido la causa directa del desmayo. Tampoco se conoce el nombre del producto, su composición, la cantidad utilizada, si contaba con registro sanitario o si había sido formulado por un profesional de la salud.

El llamado frente al uso de productos para adelgazar

A raíz de lo ocurrido, Ortiz hizo un llamado a buscar acompañamiento médico durante los procesos de pérdida de peso y evitar el uso de este tipo de productos sin orientación profesional.

“Esto es peligroso. Un llamado a estar muy cuidadosos y siempre buscar acompañamiento médico en los procesos de pérdida de peso”, señaló.

El caso fue atendido durante el vuelo y la pasajera recibió asistencia tras el aterrizaje. No se han divulgado detalles adicionales sobre su diagnóstico o evolución posterior.