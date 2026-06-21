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    ¡Emergencia en plena jornada electoral! Se incendió embarcación con material de votación en el Bajo Cauca

    Las autoridades activaron protocolos de contingencia para reponer el material y garantizar la continuidad de la jornada en la zona afectada.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Emergencia en plena jornada electoral! Se incendió embarcación con material de votación en el Bajo Cauca
    Fotos: Captura de video
    ¡Emergencia en plena jornada electoral! Se incendió embarcación con material de votación en el Bajo Cauca

    Resumen: Una embarcación que transportaba material electoral se incendió en el Bajo Cauca antioqueño durante la jornada de la segunda vuelta presidencial de 2026, lo que generó la pérdida de cerca de 400 tarjetones destinados a zonas rurales de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Las autoridades activaron protocolos para reponer el material y garantizar la continuidad del proceso electoral en los sectores afectados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Durante la jornada de la segunda vuelta presidencial se registró una emergencia en el Bajo Cauca antioqueño, luego de que una embarcación que transportaba material electoral se incendiara mientras navegaba por el municipio de Nechí.

    De acuerdo con la información oficial, el hecho habría sido accidental y ocurrió cuando la lancha se desplazaba hacia sectores de la subregión, lo que generó la pérdida de parte del material destinado a varios puestos de votación.

    Las autoridades confirmaron la incineración de alrededor de 400 tarjetones destinados a tres veredas del municipio de San Jacinto del Cauca, lo que obligó a ajustar la logística electoral en esta zona del sur de Bolívar, limítrofe con Antioquia.

    Activación de protocolos y respuesta de las autoridades

    Tras la emergencia, las autoridades activaron los protocolos establecidos para garantizar la reposición del material electoral y la continuidad del proceso de votación en los sectores afectados.

    Como parte de la respuesta, se dispuso el apoyo de aeronaves para sobrevolar la zona y coordinar el traslado del material, con el objetivo de asegurar su llegada a los puestos de votación correspondientes.

    En el marco de la jornada, también se confirmó la articulación entre la Fuerza Pública y las entidades electorales para atender la contingencia y evitar mayores afectaciones en el desarrollo de los comicios.

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    Jornada electoral bajo esquema de seguridad

    Desde el Gobierno nacional se informó que la jornada avanza con un amplio despliegue de seguridad en todo el territorio, con más de 408 mil integrantes de la Fuerza Pública desplegados en el marco del Plan Democracia.

    Según las autoridades, la mayoría de los dispositivos están orientados a garantizar el desarrollo normal de la jornada y el acompañamiento logístico en las distintas regiones del país.

    En ese contexto, se reiteró que el proceso electoral no finaliza con el cierre de urnas, sino que continúa hasta la finalización del escrutinio y la consolidación de resultados oficiales.

    Hecho accidental bajo investigación logística

    Las primeras versiones indican que el incendio se habría originado por un problema en el manejo de combustible, lo que provocó la conflagración de la embarcación y la pérdida del material transportado. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión lo ocurrido.

    Se descartaron afectaciones a la tripulación y se confirmó que las acciones se concentran en la reposición del material electoral y en garantizar su llegada a los puntos afectados.

    La emergencia generó ajustes en la logística electoral en la zona limítrofe entre Antioquia y Bolívar, aunque las autoridades aseguran que se adoptan medidas para que la jornada


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