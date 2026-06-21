¡A votar temprano! Lluvias podrían acompañar la jornada electoral en varias zonas de Antioquia

Resumen: Antioquia enfrenta este domingo electoral un panorama de lluvias aisladas en varias subregiones, pese a la influencia del fenómeno de El Niño. Las mayores precipitaciones se esperan en el Norte, Bajo Cauca y Suroeste, mientras que en el Valle de Aburrá podrían presentarse lluvias desde la madrugada con mayor intensidad en la tarde y noche. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones al desplazarse hacia los puestos de votación debido a posibles afectaciones en la movilidad.

La segunda vuelta presidencial se desarrolla este domingo en Antioquia bajo un panorama climático marcado por la posibilidad de lluvias en distintas zonas del departamento, especialmente durante la tarde y la noche, de acuerdo con los reportes de monitoreo meteorológico.

Aunque Antioquia continúa bajo la influencia del fenómeno de El Niño, las condiciones atmosféricas previstas para la jornada favorecen la formación de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones aisladas en varias subregiones, por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos tener en cuenta el estado del tiempo al momento de desplazarse hacia los puestos de votación.

Las zonas donde se espera una mayor presencia de lluvias son el Norte, el Bajo Cauca y el Suroeste antioqueño, regiones en las que podrían registrarse precipitaciones de manera intermitente durante el día.

Valle de Aburrá tendría lluvias en diferentes momentos del día

En el Valle de Aburrá, el pronóstico indica condiciones variables. Según los reportes disponibles, durante la madrugada se esperaban lluvias de intensidad moderada, mientras que para la tarde y la noche aumenta la probabilidad de precipitaciones más fuertes.

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Por esta razón, las autoridades recomiendan a los ciudadanos que aún no han salido a votar programar sus recorridos con anticipación y estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

La situación cobra relevancia debido a la gran movilización de personas que se registra durante la jornada electoral, especialmente en municipios y corregimientos donde los desplazamientos suelen depender de las condiciones de las vías.

Recomendación para la jornada electoral

Ante este panorama, el llamado es a ejercer el derecho al voto tomando las precauciones necesarias frente a las lluvias, especialmente en zonas donde las precipitaciones pueden afectar la movilidad.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y reiteran que, aunque se prevén lluvias en algunos sectores, la jornada electoral cuenta con las condiciones necesarias para desarrollarse con normalidad en todo el territorio antioqueño.