Resumen: En el municipio de La Pintada se presenta una contingencia por una falla en el sistema de acueducto que ha afectado el suministro de agua a gran parte de la población. La situación se debe a un daño en la infraestructura de conducción del líquido, lo que ha generado interrupciones prolongadas del servicio mientras avanzan las labores de reparación y apoyo con suministro alterno mediante carrotanques.

¡Emergencia en La Pintada! Falla estructural en el acueducto deja sin agua a gran parte del municipio

La La Pintada atraviesa una contingencia por el daño en la red de acueducto que ha afectado de manera significativa el suministro de agua en el municipio. La situación se originó en un punto crítico de la quebrada La Vega, donde se presentó una falla en la infraestructura que conduce el líquido hacia la población.

De acuerdo con la información entregada por la administración local, el incidente estaría relacionado con una afectación en el sistema de conducción que lleva el agua desde el municipio de Támesis hasta La Pintada. Este daño ha impactado el servicio en gran parte del casco urbano, afectando a miles de habitantes y generando dificultades en instituciones educativas y establecimientos comerciales.

Contingencia por daño en la red de acueducto

El alcalde del municipio explicó que la emergencia se viene atendiendo desde hace varios días, luego de detectarse una falla en un tramo específico de la tubería. Según lo señalado, el problema estaría asociado a una intervención previa en la infraestructura que no cumplía con los estándares técnicos requeridos, lo que habría contribuido a la afectación actual.

El mandatario también indicó que la situación se presentó en un sector donde ya se había identificado una condición de riesgo en la red, lo que ha dificultado las labores de reparación y prolongado la interrupción del servicio.

Durante la atención de la emergencia, la administración municipal ha contado con el apoyo de distintas entidades y organismos de la región. Entre ellos se encuentran autoridades locales y cuerpos de bomberos de varios municipios, además de empresas de servicios públicos que han contribuido con el suministro de agua mediante carrotanques para atender a la población afectada.

Esto le podría interesar: ¡Más de 55.000 damnificados! Antioquia coordina respuesta para municipios afectados por las lluvias

Medidas y apoyo interinstitucional

El mandatario destacó el respaldo recibido por parte de entidades del departamento de Caldas y de municipios vecinos, así como de organismos de socorro que han colaborado en la atención de la contingencia. Este apoyo ha permitido mantener el abastecimiento temporal de agua mientras avanzan los trabajos de reparación.

De manera paralela, se informó que se vienen adelantando gestiones para la formulación de un plan maestro de acueducto, el cual contempla estudios y diseños orientados a la modernización del sistema de abastecimiento de agua del municipio. Este proyecto tendría una inversión significativa y busca atender problemáticas estructurales que se han presentado durante años en la red.

Llamado a la comunidad

La administración municipal ofreció disculpas a la ciudadanía por las afectaciones generadas y reiteró que los esfuerzos están concentrados en restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Mientras avanzan las reparaciones, se mantiene el suministro alterno de agua para mitigar el impacto en los hogares afectados.

Las autoridades locales señalaron que el restablecimiento total del servicio dependerá del avance de las intervenciones técnicas y de las condiciones climáticas en la zona, al tiempo que continúan las labores para normalizar la situación en el municipio.