Resumen: Cuatro personas fueron capturadas y judicializadas por su presunta participación en la producción y comercialización de material de abuso sexual infantil. La investigación, liderada por la Fiscalía con apoyo de la Policía y autoridades de Estados Unidos, reveló casos en Bogotá, Medellín e Ibagué, donde familiares y cuidadores habrían sometido a menores a violencia sexual a cambio de dinero. En los operativos se incautaron dispositivos con material probatorio y los implicados fueron enviados a prisión.

¡Crueldad sin límites! Caen familiares y cuidadores que comercializaban material de abuso infantil en el extranjero

Cuatro personas fueron capturadas y judicializadas en diferentes regiones del país por su presunta participación en graves hechos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como por la producción y comercialización de material audiovisual con contenido sexual, el cual era enviado a contactos en el extranjero.

La operación fue liderada por la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), como parte de una estrategia para combatir redes de abuso infantil con alcance internacional.

En Bogotá, las autoridades capturaron a dos mujeres. Una de ellas está señalada de transmitir, a través de plataformas digitales, los abusos sexuales cometidos contra sus propias hijas, de 4 y 9 años, a cambio de pagos realizados por un contacto ubicado en Estados Unidos. Según la investigación, las transacciones económicas oscilaban entre los 600 y los 2.000 dólares.

La segunda capturada en la capital sería una niñera, acusada de abusar sexualmente de dos menores de 2 y 8 años que estaban bajo su cuidado, grabar los hechos y posteriormente compartir los videos.

En Medellín, fue identificada y capturada una adulta mayor que, presuntamente, explotaba sexualmente a su nieta de 15 años. De acuerdo con el proceso judicial, la obligaba a sostener relaciones íntimas con adultos, grababa los encuentros y recibía dinero a cambio del material.

El cuarto caso se registró en Ibagué, Tolima, donde fue capturado un hombre que habría obtenido, almacenado y distribuido material sexual explícito de menores de edad a través de sistemas de mensajería instantánea, entre marzo y junio de 2025.

Durante los procedimientos de captura, las autoridades incautaron equipos electrónicos que contenían videos y fotografías que evidencian los abusos cometidos contra varios menores.

Los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), quienes les imputaron delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.