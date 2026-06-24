Corte Constitucional mantiene la emergencia económica en 181 municipios afectados por ola invernal

Resumen: La Corte Constitucional avaló la emergencia económica por la ola invernal, pero limitó su aplicación y anuló varias facultades incluidas por el Gobierno.

La emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional para atender las afectaciones causadas por la ola invernal en varias regiones del país recibió el aval parcial de la Corte Constitucional, que autorizó la medida, pero estableció restricciones sobre su alcance y aplicación.

La decisión de la Sala Plena, adoptada con una votación de 8 a 1, permite que el Ejecutivo mantenga la emergencia económica para enfrentar las consecuencias de las fuertes lluvias que impactaron a 181 municipios de departamentos como Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira, donde miles de familias resultaron afectadas por inundaciones y emergencias asociadas al invierno.

Sin embargo, el alto tribunal precisó que las facultades extraordinarias derivadas de la declaratoria no podrán utilizarse para impulsar reformas estructurales ni proyectos que no estén directamente relacionados con la atención inmediata y la recuperación de las zonas afectadas.

Además, señaló que la medida solo cobijará a los municipios que demuestren una afectación directa por los fenómenos climáticos.

Le puede interesar: José Ramón Bermúdez desapareció en Medellín

La Corte también declaró inconstitucionales varios apartados incluidos por el Gobierno dentro de la declaratoria. Entre ellos, las disposiciones relacionadas con la crisis financiera de las empresas de energía eléctrica, algunas facultades otorgadas a la Agencia Nacional de Tierras y aspectos vinculados con la actualización de planes ambientales e hidrográficos.

Otro de los puntos destacados del fallo establece controles estrictos sobre los recursos destinados a la atención de la emergencia.

El tribunal ordenó que los fondos sean utilizados exclusivamente para enfrentar las consecuencias de la temporada de lluvias y exigió mecanismos de seguimiento independientes que garanticen transparencia en la ejecución de los dineros públicos.

Con esta decisión, la emergencia económica continúa vigente, aunque bajo condiciones específicas que limitan su alcance.

Más noticias de Colombia