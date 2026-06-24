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    José Ramón Bermúdez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 23 de junio en el barrio Aures

    Publicado por: Juan Manuel

    JOSE RAMON BERMUDEZ CAMPO
    José Ramón Bermúdez desapareció en Medellín

    Resumen: José Ramón Bermúdez Campo, ciudadano colombiano de 68 años, fue reportado como desaparecido el 23 de junio de 2026 en el barrio Aures de Medellín, Antioquia. Es de sexo masculino y se identifica como hombre.

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    José Ramón Bermúdez Campo, ciudadano colombiano de 68 años, fue reportado como desaparecido el 23 de junio de 2026 en el barrio Aures de Medellín, Antioquia. Es de sexo masculino y se identifica como hombre.

    Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra de cuello redondo, pantaloneta corta azul oscuro con franjas horizontales blancas y rojas, y chanclas blancas. Estas prendas pueden ser elementos clave para su identificación.

    Como señas particulares, mide aproximadamente 1,69 metros de estatura, tiene piel morena, contextura delgada y cabello corto, crespo y entrecano. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.

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