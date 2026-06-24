José Ramón Bermúdez desapareció en Medellín

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Resumen: José Ramón Bermúdez Campo, ciudadano colombiano de 68 años, fue reportado como desaparecido el 23 de junio de 2026 en el barrio Aures de Medellín , Antioquia. Es de sexo masculino y se identifica como hombre.

José Ramón Bermúdez Campo, ciudadano colombiano de 68 años, fue reportado como desaparecido el 23 de junio de 2026 en el barrio Aures de Medellín, Antioquia. Es de sexo masculino y se identifica como hombre.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta negra de cuello redondo, pantaloneta corta azul oscuro con franjas horizontales blancas y rojas, y chanclas blancas. Estas prendas pueden ser elementos clave para su identificación.

Como señas particulares, mide aproximadamente 1,69 metros de estatura, tiene piel morena, contextura delgada y cabello corto, crespo y entrecano. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes