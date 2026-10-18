Resumen: Un video captado en la Zona Norte de Cartagena muestra una formación nubosa en forma de embudo en medio de fuertes lluvias, vientos y relámpagos. No se han reportado daños y se espera un pronunciamiento oficial.

Minuto30.com.- Una formación de nubes en forma de embudo, captada en video en la Zona Norte de Cartagena, llamó la atención de los ciudadanos este domingo 18 de octubre, en medio de fuertes lluvias acompañadas de vientos y relámpagos que se registraron en distintos sectores de la ciudad.

Lluvias, vientos y relámpagos en Cartagena

De acuerdo con el reporte divulgado en redes sociales, a esa hora se presentaban fuertes precipitaciones en varios puntos de la capital de Bolívar. Las lluvias estuvieron acompañadas de vientos y de relámpagos, en una tarde marcada por la nubosidad y el cielo oscuro sobre el Caribe colombiano.

El video de la formación nubosa

En medio de las lluvias, un video captado en la Zona Norte de la ciudad muestra una formación nubosa en forma de embudo. Las imágenes han circulado en redes sociales y han generado comentarios de los ciudadanos, que la compararon con un tornado por su parecido. En el registro se ve una columna delgada y oscura que desciende desde la base de las nubes, con postes de alumbrado y la vegetación de la zona en primer plano.

Sin daños reportados

Hasta el momento no se han reportado daños relacionados con este fenómeno. El reporte indica que se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita explicar de qué se trató.

Alertas del Ideam para el Caribe

El episodio se presentó en un fin de semana con alertas por lluvias en la región. El Ideam había pronosticado un incremento de la nubosidad hacia Atlántico, Magdalena, Cesar y el sur de La Guajira, con precipitaciones principalmente en horas de la tarde. La meteoróloga Daniela Montaño explicó que un sistema de baja presión anclado en el Darién interactúa con una vaguada monzónica, lo que ha favorecido el ingreso de humedad y la formación de nubosidad acompañada de lluvias.

El instituto mantuvo la alerta roja por posibles deslizamientos en Bolívar, Córdoba y Magdalena, y la alerta naranja por probabilidad de inundaciones en el sur de La Guajira y el oriente del Magdalena. Para el Caribe también se anunció alerta por viento y oleaje, con ráfagas de hasta 46 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros. Entre las recomendaciones del Ideam están navegar únicamente con autorización de la Dimar y estar pendientes de los reportes de las autoridades. Minuto30 recogió las alertas de la entidad en esta nota sobre lluvias, tormentas y deslizamientos.

No es la primera vez que ocurre en la zona

Fenómenos similares ya se han visto en el litoral de Cartagena. En 2022, habitantes de la ciudad captaron en video dos trombas marinas, cerca de la isla de Barú. En ese momento, la Dirección General Marítima, a través de su Servicio Meteorológico Marino Nacional, explicó que se debían a las condiciones típicas de la época húmeda, que resultaron propicias para su formación, como se contó en esta nota de Minuto30 sobre la tromba marina en Cartagena.

Recomendaciones ante las lluvias

Ante las lluvias y los vientos que se registran en el Caribe colombiano, las autoridades piden a la ciudadanía estar atenta a los reportes oficiales, evitar actividades en el mar o en las playas cuando haya alertas por oleaje y extremar las precauciones en zonas con riesgo de inundación o deslizamientos. Los habitantes de Cartagena y de los municipios cercanos deben seguir los canales oficiales del Ideam, de la Dimar y de las entidades de gestión del riesgo para conocer los cambios en las condiciones del tiempo durante las próximas horas.