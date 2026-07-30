Resumen: Un ataque armado en la vereda Cucurucho, zona rural de Briceño, habría dejado dos presuntos integrantes del Frente 5 de las disidencias de las Farc muertos y otra persona herida. Entre las víctimas estaría alias ‘Tino’, señalado como escolta de alias ‘Primo Gay’. Las autoridades verifican los hechos, ocurridos en medio de la disputa territorial entre el Clan del Golfo y esta estructura armada.

Emboscada en zona rural de Briceño habría dejado muerto a hombre cercano a alias ‘Primo Gay’

Un enfrentamiento entre estructuras armadas ilegales en zona rural de Briceño, Norte de Antioquia, habría dejado dos personas muertas y otra herida, según información preliminar conocida sobre un ataque ocurrido en la vereda Cucurucho.

De acuerdo con versiones recopiladas en la zona, el hecho se habría presentado cuando integrantes del Frente 5 de las disidencias de las Farc se movilizaban por un corredor rural y fueron atacados por presuntos miembros del Clan del Golfo, estructura que estaría bajo el mando de alias ‘W’.

Entre los fallecidos estaría alias ‘Tino’, quien, según los reportes, haría parte del esquema de seguridad de alias ‘Primo Gay’, señalado como comandante del Frente 5 de las disidencias en esta zona del departamento. La identidad de la segunda persona que habría muerto y del presunto herido aún estaría siendo verificada por las autoridades.

Disputa por el control territorial

El ataque se suma a una serie de confrontaciones que se vienen registrando entre ambas organizaciones armadas ilegales en este sector de Briceño. Según información conocida por las autoridades, los enfrentamientos estarían relacionados con disputas por el control del territorio.

Esto le podría interesar: Enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo dejan cuatro víctimas en el Bajo Cauca antioqueño

Habitantes de la zona han reportado tensión durante los últimos días debido a los combates entre estos grupos. Además, dentro de las acciones atribuidas a la confrontación se menciona el posible uso de drones con cargas explosivas, situación que estaría siendo analizada por las autoridades.

Según informó Caracol Radio, fuentes consultadas en el territorio señalaron que el ataque habría ocurrido contra un grupo cercano a alias ‘Primo Gay’, quien presuntamente estaría en el área liderando las acciones de la estructura armada. La información sobre el número exacto de víctimas continúa en proceso de confirmación.

Autoridades verifican lo ocurrido

La Fuerza Pública mantiene presencia en la zona con el objetivo de establecer las circunstancias del ataque, confirmar la identidad de las personas involucradas y avanzar en las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se habría entregado un reporte oficial definitivo sobre el balance de este nuevo episodio de violencia en Briceño.

Las autoridades continúan monitoreando la situación en esta zona del Norte de Antioquia, donde las disputas entre grupos armados ilegales han generado preocupación entre los habitantes rurales.