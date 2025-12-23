Resumen: Una emboscada de disidencias de las Farc dejó un investigador de la Dijín muerto y otro herido en Santander de Quilichao, norte del Cauca.

Emboscada mortal en el Cauca: disidencias de las Farc asesinaron a investigador de la Dijín

En la tarde de este martes 23 de diciembre, se presentó una emboscada armada atribuida a las disidencias de las Farc que dejó un uniformado muerto y otro gravemente herido en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca.

El ataque se produjo contra una patrulla del grupo Antiterrorismo de la Dijín de la Policía Nacional, que adelantaba labores de verificación en el sector.

De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió en inmediaciones del corregimiento de Quinamayó, cuando los uniformados atendían un reporte ciudadano relacionado con la presencia de un vehículo sospechoso abandonado en una vía secundaria.

Al llegar al lugar, los policías fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego con fusiles y lanzaron artefactos explosivos, sin darles tiempo de reacción.

En el ataque perdió la vida el intendente Luis Guillermo Martínez, investigador con amplia trayectoria dentro de la Dijín, mientras que el patrullero Juan Camilo Perdomo resultó herido de gravedad y permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial.

Según versiones preliminares, uno de los uniformados alcanzó a descender del vehículo e intentó refugiarse en una vivienda cercana, pero fue alcanzado por los disparos.

Las autoridades señalaron que el área donde ocurrió la emboscada se encuentra bajo influencia del frente ilegal conocido como Jaime Martínez, una de las estructuras más fuertes de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca, que mantiene redes de control territorial, vigilancia comunitaria forzada y sistemas de alerta temprana que dificultan las operaciones de la Fuerza Pública.

Tras el atentado, se desplegó un amplio operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército, con apoyo aéreo, para dar con los responsables. La zona permanece bajo máxima alerta mientras avanzan las labores de inteligencia e investigación.

Desde la institución policial rechazaron el ataque y aseguraron que este crimen no quedará impune. Asimismo, reiteraron que continuarán las operaciones contra las estructuras armadas ilegales que buscan intimidar y afectar la seguridad en esta región del país.

