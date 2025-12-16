Embarcación sospechosa terminó interceptada con 150 mil cajetillas de cigarrillos ilegales en el Golfo de Urabá

Resumen: La Armada de Colombia interceptó una embarcación en aguas del Golfo de Urabá y decomisó 150.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando que no contaban con documentación aduanera. El cargamento, cuyo valor en el mercado ilegal superaría los 675 millones de pesos, fue puesto a disposición de las autoridades junto con la nave y sus tripulantes, como parte de los operativos de control marítimo contra el contrabando.

Un nuevo golpe a las redes de contrabando marítimo fue propinado por la Armada de Colombia tras la incautación de un cargamento de cigarrillos ilegales en el Golfo de Urabá, en Antioquia. El procedimiento permitió sacar de circulación 150.000 cajetillas de procedencia irregular que, según las autoridades, iban a ser distribuidas en el mercado nacional.

La operación se desarrolló durante labores rutinarias de control y vigilancia en el sur del Gran Caribe colombiano, cuando unidades navales detectaron una embarcación que llamó la atención por su comportamiento en alta mar. Ante la sospecha de una posible actividad ilícita, fue activado un dispositivo de interdicción que incluyó el despliegue de una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Urabá.

Durante la verificación, los uniformados interceptaron una embarcación tipo metrera, equipada con dos motores fuera de borda y tripulada por tres personas. En el interior fueron halladas decenas de cajas que contenían cigarrillos sin los soportes legales exigidos por la normatividad aduanera vigente, confirmando su condición de contrabando.

Esto le podría interesar: Cierre total de la vía a Santa Elena por dos días obligará a usar rutas alternas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizó el conteo y la evaluación del cargamento, estableciendo que su avalúo aduanero asciende a aproximadamente 188 millones de pesos. No obstante, su comercialización en circuitos ilegales habría representado ganancias cercanas a los 675 millones de pesos.

Tanto la mercancía incautada como la embarcación utilizada para su transporte quedaron a disposición de las autoridades competentes, al igual que los tripulantes, quienes deberán responder por los procesos judiciales y administrativos correspondientes.

Desde la Armada de Colombia se reiteró que las operaciones de control marítimo continuarán de manera permanente, con el objetivo de frenar el contrabando y otras economías ilegales que afectan la seguridad, la salud pública y la legalidad en el país.