Cierre total de la vía a Santa Elena por dos días obligará a usar rutas alternas

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de archivo.
    Un cierre total de la vía a Santa Elena fue anunciado para los próximos días debido a trabajos de nivelación que adelantará la Concesión Túnel de Oriente, una intervención que busca mejorar las condiciones de seguridad vial en este importante corredor que conecta a Medellín con su zona rural y turística.

    La medida fue informada a través de una circular oficial emitida por la Cooperativa Multiactiva de Transportes Santa Elena (TRASANCOOP).

    De acuerdo con la información entregada, el cierre total de la vía a Santa Elena se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas, los días miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde, tiempo en el cual no se permitirá el paso de vehículos por el tramo intervenido.

    Los trabajos de nivelación se concentrarán en puntos específicos considerados críticos para la movilidad: el PR 9+150 y PR 9+200, ubicados en el sector de la curva Uniremington, así como el PR 10+700, conocido como el sector Paso Malo.

    Para garantizar que las labores se ejecuten de forma continua y segura, el cierre abarcará un tramo amplio que va desde el sector de La Truchera (PR 5+100) hasta el PR 13+800, en inmediaciones del sector del silletero.

    Ante esta situación, TRASANCOOP recomendó a los usuarios del transporte público y a los conductores particulares utilizar vías alternas durante los horarios de restricción.

    Las rutas sugeridas son la vía Túnel de Oriente y la variante Las Palmas – Perico – Pantanillo, opciones que permitirán mantener la conexión con Medellín y el Oriente antioqueño.

    TRASANCOOP reiteró su llamado a los usuarios para que planifiquen con anticipación sus desplazamientos y acaten las indicaciones de las autoridades.

