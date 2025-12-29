Medellín cierra el año con una reducción histórica en el embarazo adolescente

Resumen: Medellín registra una caída histórica del 45 % en embarazo adolescente durante 2025. Conozca las cifras y las estrategias de salud que lograron este resultado.

Medellín está celebrando un hito en salud pública al registrar las cifras más bajas de maternidad temprana en su historia reciente. Con corte al mes de noviembre de 2025, la capital antioqueña reportó apenas 1.162 casos de gestación en menores de edad, lo que consolida una estrategia de prevención que ha logrado desplomar la tasa hasta un histórico 8,39%.

Este panorama es un giro radical frente a lo que se vivía apenas en 2023, cuando la ciudad contabilizaba más de dos mil casos, demostrando que el cambio en el comportamiento de los jóvenes no es casualidad sino el resultado de un enfoque agresivo en educación y salud.

Lo que más llama la atención de los expertos es que, aunque en todo el país están naciendo menos bebés, en Medellín la caída de los embarazos en niñas y adolescentes va mucho más rápido que la del resto de la población.

En solo dos años, la alcaldía logró reducir estos casos en un impresionante 45%, quitándole el peso de una maternidad no planeada a casi mil jovencitas que hoy siguen en las aulas.

Según la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, el éxito de esta prevención radica en que actualmente menos de nueve de cada cien embarazos en la ciudad corresponden a menores entre los 10 y 19 años, una cifra que antes parecía inalcanzable.

La clave de este “frenazo” a la cigüeña ha sido el acceso real a métodos anticonceptivos de larga duración. Durante este año, cerca de 2.600 adolescentes decidieron ponerse el implante subdérmico, permitiéndoles blindar sus proyectos de vida sin las interrupciones que trae un hijo a temprana edad.

El reto para la alcaldía ahora es no bajar la guardia y asegurar que la información y los servicios de salud lleguen a cada barrio, garantizando que este descenso no sea una racha pasajera sino una nueva realidad donde las jóvenes de Medellín tengan el control total sobre su futuro.

