¡Buscamos a Polo! Lleva un mes perdido en San Cristóbal ¿usted lo vio o lo adoptó?

    Minuto30.com .- La búsqueda de Polo se ha convertido en una verdadera cruzada de amor en el occidente de Medellín. Este perrito criollo, perteneciente a un albergue, completa hoy 30 días desaparecido. Su rastro se perdió en el corregimiento de San Cristóbal, específicamente en el sector de la Vereda El Llano.

    Aunque Polo ha sido visto en varias ocasiones por habitantes de la zona, su temor ha impedido que alguien logre retenerlo. Un mes en la calle representa un peligro inminente para su salud, y sus cuidadores temen que se desplace hacia zonas más alejadas o boscosas.

    Detalles para identificar a la mascota

    Nombre: Polo.

    Raza: Criollo (mestizo).

    Lugar: Vereda El Llano, San Cristóbal (Medellín).

    Comportamiento: Se encuentra asustado; aunque lo han visto, huye cuando intentan acercarse.

    Un llamado a los habitantes de la Vereda El Llano

    Si usted vive en San Cristóbal o transita por las veredas cercanas, le pedimos estar muy atento. Si lo ve, no intente correr tras él, ya que esto podría asustarlo más. Lo ideal es intentar atraerlo con comida, ganarse su confianza y, si es posible, resguardarlo en un lugar cerrado (como un patio o garaje) mientras se comunica con sus rescatistas.

    Cualquier información sobre su ubicación exacta o si ha logrado retenerlo, es vital para que Polo regrese al albergue donde lo esperan para brindarle los cuidados que necesita.

    WhatsApp de contacto: 304 598 81 05

    Si por algún motivo usted adoptó a Polo, cuéntenos, lo importante es que el peludito tenga amor y calor de hogar.

    Sonia López

