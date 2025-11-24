“Colombia hoy es gobernada por un grupo criminal”: Fico Gutiérrez sobre apoyo del gobierno a Calarcá

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que Colombia "es gobernada por un grupo criminal" tras el informe de Noticias Caracol que vincula a funcionarios del Gobierno con las disidencias de alias ‘Calarcá’.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al revelador informe de Noticias Caracol que habla de la cercanía de altos funcionarios con las Farc al mando de alias Calarcá, y aseguró que, lamentablemente, el país “es gobernado por un grupo criminal.

En primer lugar, el alcalde manifestó que, cuando fue candidato a la Presidencia de la República, recibió amenazas y le fue imposible hacer política en los lugares donde estas estructuras criminales tenía injerencia.

“Yo puedo dar mi testimonio directo, como excandidato a la Presidencia, que enfrenté a Gustavo Petro. En los territorios donde operan estas organizaciones criminales, se nos prohibía el ingreso, pero además existían amenazas constantes contra nuestra vida, la de nuestra familia y la de las personas de la campaña que se atreviera a poner un afiche en zonas controladas por el ELN, el Clan del Golfo y demás estructuras criminales”, dijo el alcalde.

Le puede interesar: “Fue un muy buen partido para nosotros”: Así analizó Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, el empate contra el DIM

Gutiérrez aseguró que el informe es demoledor contra el gobierno nacional, pero sobre todo “es demoledor para un país y para unas instituciones que deben seguir luchando en contra del narcotráfico, pero en las altas esferas del estado, de personas nombradas por Petro, trabajan para las estructuras criminales como las Farc”.

Fico Gutiérrez también aseguró que “tanto las Farc, como el ELN y otras organizaciones le hacían campaña a Gustavo Petro y a Francia Márquez”.

El mandatario aseguró que se debe esclarecer este caso y también cuestionó el silencio del presidente, que no ha aparecido desde que se conoció dicho informe.

“Colombia hoy es gobernada por un grupo criminal”: Fico Gutiérrez sobre apoyo del gobierno a Calarcá