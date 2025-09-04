ELN se adjudica ataque a helicóptero en Amalfi que dejó 13 policías muertos

Resumen: El ELN se adjudicó el ataque en Amalfi en el que murieron 13 policías. La versión del grupo criminal se contradice con la del Gobierno, que atribuye el hecho a disidencias de las Farc.

El ELN se atribuyó la responsabilidad del letal ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia, que resultó en la muerte de 13 uniformados de la Policía Nacional.

El grupo guerrillero difundió un video en el que asegura que el helicóptero fue derribado durante un enfrentamiento directo con unidades del frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’, contradiciendo la versión oficial del Gobierno.

En lo que el grupo criminal llamó su “parte de victorias”, afirman que el ataque dejó un saldo de 13 policías muertos, cuatro más heridos y la destrucción de la aeronave.

Adicionalmente, reportaron la muerte de un militar, siete heridos de las Fuerzas Militares y la muerte de 18 miembros de «otros grupos criminales» junto con 31 heridos.

Sin embargo, el Gobierno Nacional ha atribuido el hecho a la estructura 36 de las disidencias de las Farc, que mantiene una fuerte presencia en el nordeste antioqueño y que se disputa el control del territorio con otros grupos ilegales.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el helicóptero fue destruido por una trampa explosiva que fue activada en el momento en que los uniformados se preparaban para abordar, y no en medio de un combate.

La discrepancia entre la versión del ELN, que afirma haber derribado la aeronave en combate, y la versión oficial, que habla de una trampa explosiva, sigue siendo el foco de la investigación.

