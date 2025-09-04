Minuto30
    Con la necesidad de la victoria, para asegurar la clasificación, la Selección Colombia recibe a Bolivia hoy en el Metropolitano. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia se enfrenta hoy, 4 de septiembre, a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6:30 p.m. Este partido, clave en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, podría asegurar el cupo de la ‘tricolor’ al Mundial de la FIFA 2026. A pesar de una reciente derrota en 2024, el historial general favorece a Colombia. El encuentro será arbitrado por una terna argentina y se espera una gran asistencia de aficionados para apoyar a la selección en este paso crucial hacia el Mundial.

    La Selección Colombia se enfrenta hoy, jueves 4 de septiembre, a su similar de Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

    El encuentro, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, comenzará a las 6:30 p.m.

    Sin duda, es un paso definitivo en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

    Una victoria envía a la ‘tricolor’ a la cita orbital el próximo año, un sueño que pudo ser más fácil, pero que en las últimas fechas se complicó.

    El historial reciente entre ambos equipos muestra un dominio de la selección cafetera, a pesar de la derrota en el último enfrentamiento.

    ¡El camino a 2026 pasa por Barranquilla! La Selección Colombia buscará la victoria ante Bolivia

    En el encuentro anterior, disputado en 2024, Bolivia se impuso 1-0 con un gol de Miguel Terceros.

    La estadística muestra que en los últimos cinco enfrentamientos, además de esa victoria del 2024, Colombia derrotó 3-0 a Bolivia en amistosos en el 2024.

    Ese mismo marcador se dio en el 2022, durante las clasificatorias al Mundial de Catar 2022; en el 2021 empataron 1-1 y en el 2017 los derrotaron 1-0, en las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018

    El árbitro será Darío Herrera, asistido por Cristian Navarro y Pablo González, todos de Argentina.

    En el VAR, estará Héctor Paletta y en el AVAR Jorge Baliño, también argentinos.

    El compromiso estará acompañado de miles de hinchas en las tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 6:30 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

