in

A través de su cuenta de Twitter, Antonio García, comandante del ELN, se refirió al posible reinicio de las negociaciones de esa guerrilla con el presidente Gustavo Petro, diciendo que nunca han puesto reparos para negociar, y por el contrario fue el gobierno de Duque, el que se retiró de la mesa luego de no cumplir lo pactado.

“Frente a los Diálogos de Paz es importante decir que el ELN jamás ha colocado condición alguna para dialogar o para buscar una solución política al conflicto armado en Colombia”, escribió García al abrir hilo en Twitter.

Para más noticias de Colombia, ingrese aquí.

”En los diálogos Duque actuó como niño chiquito”: ELN

Sobre el gobierno saliente dijo que no respetaron lo acordado en los diálogos en el periodo de Juan Manuel Santos: “Si quería modificar algo, debía asistir a la mesa y ahí proponerlo o luchar un cambio de lo pactado, que de por sí es de mal gusto cambiar algo ya acordado. Pues si no le gustaba, debió haber dicho: no seguimos con ese proceso y nos retiramos, y pasar a cumplir los protocolos de ruptura. Actuó como niño chiquito que es, hizo pataleta. Al final se perdieron 4 años”, escribió García.

Y al final de sus textos manifestó que deben examinar cómo se continúa teniendo en cuenta lo que ya se había pactado.