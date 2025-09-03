Hombres armados incineran camiones de alimentos en la vía Quibdó-Pereira

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Guerrilleros del ELN incineraron tres camiones de alimentos en la vía Quibdó-Pereira. El hecho se registró en el municipio de Tadó y generó la reacción de las autoridades y el Ejército.

Un nuevo atentado se presentó en la vía que conecta Quibdó y Pereira, en donde tres camiones fueron incinerados.

Los hechos se presentaron este miércoles, 3 de septiembre, en el sector conocido como las Peñas del Olvido, en el municipio de Tadó, en el Chocó.

Según informaron las autoridades, hombres armados, identificados como presuntos miembros del ELN, detuvieron a los conductores y los obligaron a descender de los camiones para luego prenderles fuego.

Los conductores también manifestaron que los delincuentes les hurtaron sus pertenencias antes de incinerar los vehículos.

Lea también: Investigan asesinato de líder social en Puerto Valdivia, Antioquia

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó la agresión a través de su cuenta de X, donde detalló que cuatro hombres con indumentaria camuflada intimidaron a los conductores.

«Cuatro hombres armados y camuflados, intimidaron a los conductores para hacerlos descender de los vehículos y procedieron a incinerarlos», indicó en X la gobernadora Córdoba.

La mandataria también aseguró que el Ejército Nacional ya se encuentra en el punto para asegurar la zona y reabrir el paso vehicular.

Este violento acto contra la población civil y la infraestructura vial demuestra la constante amenaza de las estructuras armadas ilegales en la región.

El ataque del ELN en Chocó no solo afecta la economía local, sino que también genera zozobra entre los transportadores y las comunidades. Las autoridades continúan con las operaciones para desmantelar esta estructura y garantizar la seguridad en las carreteras.

Más noticias de Colombia