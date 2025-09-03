Investigan asesinato de líder social en Puerto Valdivia, Antioquia

Resumen: Investigan el asesinato de Marco Antonio Suárez Arroyave, reconocido líder social de Puerto Valdivia, Antioquia. Su crimen eleva a 17 el número de líderes asesinados en el departamento en 2025.

Marco Antonio Suárez, un reconocido líder social, fue asesinado el pasado sábado 30 de agosto en la vía que de Puerto Valdivia conduce al proyecto Hidroituango.

El crimen, que ha generado una profunda preocupación, eleva a 17 la cifra de líderes sociales asesinados en Antioquia en lo que va de 2025, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Suárez, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre, tenía una trayectoria de más de 17 años de trabajo comunitario.

Lea también: 276 ciudadanos de Medellín acceden a posgrados con Presupuesto Participativo

A lo largo de su vida, fue una figura clave en la defensa de los derechos de las comunidades campesinas de la región, participando en organizaciones como la Asociación Campesina de Ituango y Marcha Patriótica.

El asesinato de líder social en Valdivia se registró en una zona de alta conflictividad, donde estructuras como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc (Frentes 18 y 36) se enfrentan por el control territorial.

Aunque no se ha señalado a un responsable específico ni se sabe si Suárez había recibido amenazas, organizaciones sociales han advertido sobre el riesgo constante que enfrentan los líderes que quedan en medio de esta guerra.

#109LíderesAsesinados Nombre: Marco Antonio Suárez Arroyave

Fecha: 30/08/2025

Lugar: Valdivia, Antioquia ➡️Marco Antonio Suárez Arroyave era un reconocido líder social, quien se desempeñó como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre, en… pic.twitter.com/5CsqqxF8C6 — INDEPAZ (@Indepaz) September 3, 2025

Más noticias de Antioquia