¡De nuevo el ELN mete miedo en Valdivia! Ejército frustra atentado con explosivo

Tropas del Ejército Nacional frustraron un nuevo intento de atentado en el municipio de Valdivia, Antioquia, donde presuntos integrantes del ELN dejaron abandonado un artefacto explosivo improvisado en zona rural.

El hecho ocurrió en la vereda Crucecitas, a orillas de la Troncal de Occidente, vía que conecta Medellín con la costa Caribe y que se ha convertido en escenario recurrente de hechos violentos.

Según la Brigada 11, el explosivo estaba escondido dentro de una caja de cartón y acompañado por una bandera del ELN, lo que confirma la presunta autoría de esta guerrilla.

La presencia oportuna de los soldados del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles permitió ubicar el artefacto antes de que fuera detonado.

Tras el hallazgo, el explosivo fue entregado a la Policía de Valdivia para los trámites correspondientes.

Autoridades militares advirtieron que este tipo de acciones del ELN buscan desestabilizar la zona, pero recalcaron que continuarán las operaciones de control territorial y la presencia permanente de tropas en los municipios más golpeados por la violencia en el norte del departamento.

