¡Listos en el Mundial del 2026! La Selección Colombia goleó a Bolivia 3-0

    ¡Listo en el Mundial del 2026! La Selección Colombia goleó a Bolivia 3-0
    Con contundencia, la Selección Colombia derrotó 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano, sellando su clasificación al Mundial. Foto: FCF
    • La Selección Colombia volvió al triunfo en el momento más oportuno. Justo en el compromiso que necesitaba ganar para asegurar su paso al Mundial.

    Con los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, la ‘tricolor’ de la mano de Néstor Lorenzo ya tiene tiquete a Estados Unidos, Canadá y México.

    El 1-0 a favor de Colombia llegó luego de una asistencia de Santiago Arias a James Rodríguez dentro del área.

    El 10 de la Selección Colombia, figura en la primera parte del compromiso, recibió, pateó al palo izquierdo y venció al guardameta.

    El 2-0 fue obra de Jhon Córdoba que por fin marcó en esta eliminatoria y se quitó el peso que venía arrastrando por no convertir con la tricolor.

    Córdoba fue asistido por Juan Fernando Quintero que ingresó en la segunda parte en reemplazo de James Rodríguez.

    El 3-0 fue obra del ingresado para la segunda parte Juan Fernando Quintero, que con su magia venció al guardameta boliviano.

    Quintero fue asistido por Luis Díaz, que desde la izquierda le puso la pelota a Quinterito para ponerle punto final al marcador.

    Colombia ahora será juez de Venezuela en la fecha 18 de las eliminatorias. Los vecinos necesitan un empate mínimo para acceder al repechaje.

    El compromiso en el que Colombia será visitante contra Venezuela, será el martes, 9 de septiembre.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




