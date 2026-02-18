Resumen: El ELN acusó al presidente Gustavo Petro de tergiversar su propuesta sobre narcotráfico y de ordenar bombardeos tras reuniones de paz. Denuncian falta de buena fe.

El ELN arremete contra Petro y lo acusa de ‘tergiversar’ su propuesta de paz

La mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atraviesa uno de sus momentos más críticos. Este miércoles, 18 de febrero, el Comando Central de la guerrilla emitió un fuerte comunicado en el que acusa al presidente Gustavo Petro de actuar sin buena fe y de utilizar los acercamientos de paz como una “ventaja militar”.

El grupo insurgente denunció que, menos de 24 horas después de reunirse con emisarios del Gobierno y la Conferencia Episcopal en el Catatumbo, el mandatario ordenó bombardeos en la misma zona, lo que calificaron como un acto de perfidia que rompe la confianza en el proceso.

El cruce de señalamientos subió de tono luego de que el presidente aceptara la propuesta de alias ‘Antonio García’ de crear una comisión internacional para verificar la desconexión del ELN con el narcotráfico.

Sin embargo, para la guerrilla, la respuesta de Petro fue una manipulación de su planteamiento original. Según el ELN, el Gobierno intenta usar el tema de las drogas ilícitas como una “cortina de humo” para tapar sus propios escándalos de corrupción.

“Si fuese bien intencionada la respuesta de Petro tendríamos que saludarla, pero no es así, de entrada tergiversa nuestra propuesta”, sentenció la delegación de diálogos en su misiva, insistiendo en que la buena fe de los acuerdos está seriamente afectada.

A pesar de los ataques de las Fuerzas Militares en regiones como Arauca, donde recientemente cayó alias ‘Monchi’, el ELN sostiene que su propuesta de un Acuerdo Nacional sigue en pie, pero bajo condiciones de respeto mutuo.

