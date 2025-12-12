Resumen: El ELN anunció un paro armado de 72 horas a partir del 14 de diciembre y pidió a los colombianos no viajar. Autoridades analizan el impacto y preparan medidas de seguridad.

ELN anuncia paro armado de 72 horas en todo el país: ordena no viajar y habla de un ‘plan imperialista’

El ELN declaró al mediodía de este viernes 12 de diciembre un paro armado que comenzará el próximo 14 al 17 de diciembre.

En un comunicado difundido a través de sus canales, el grupo armado aseguró que durante ese lapso adelantará operaciones ofensivas en varias regiones del país y pidió a la población evitar cualquier tipo de desplazamiento terrestre o fluvial.

Aunque afirmaron que no tienen como objetivo a la ciudadanía, insistieron en que los civiles deben mantenerse alejados de la Fuerza Pública para prevenir incidentes durante el paro armado.

De acuerdo con la estructura guerrillera, esta acción sería una forma de protesta frente a lo que calificaron como “amenazas de intervención extranjera” en Suramérica. En el documento, mencionan supuestas maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe que, según ellos, harían parte de un plan de presión geopolítica. También acusaron a sectores del Gobierno colombiano de “ceder ante intereses externos”.

El anuncio incluye advertencias puntuales: solicitan a los colombianos abstenerse de viajar por corredores nacionales o ríos navegables desde las 6:00 a.m. del 14 de diciembre hasta la misma hora del 17.

Aseguran que sus integrantes acatarán lineamientos humanitarios y que no atacarán bienes civiles, aunque reiteraron que responderán contra “saboteadores” o unidades militares que consideren una amenaza.

Autoridades consultadas señalaron que, por ahora, no hay confirmación de movimientos anómalos en las zonas históricamente afectadas por esta guerrilla. Sin embargo, analistas advierten que el anuncio podría generar restricciones de movilidad en departamentos como Arauca, Norte de Santander, Chocó y Cauca, donde la presencia del ELN sigue siendo significativa.

