¡Los abandonaron! Hallan dos vehículos presuntamente implicados en la muerte del taxista

Minuto30.com .- Las autoridades han revelado nuevos detalles en torno al homicidio del taxista ocurrido recientemente en el barrio Alfonso López. La víctima fue identificada como H.F.C., de 46 años.

El crimen se registró en la Carrera 71A con Calle 89B y fue perpetrado con arma de fuego. Héctor Fabio Cano perdió la vida mientras estaba al volante de su taxi.

Ubican Vehículos Implicados

En un avance clave para la investigación, las autoridades lograron ubicar dos vehículos presuntamente implicados en el crimen, aunque en sitios distintos a la escena del homicidio:

Una motocicleta Kawasaki fue hallada en un lugar diferente al del crimen.

Un vehículo Spark de color gris también fue ubicado en otra zona distinta.

La ubicación de estos vehículos sugiere que fueron utilizados por los responsables del ataque. Las autoridades trabajan ahora para establecer la conexión exacta de estos automotores con el asesinato de Héctor Fabio Cano.

