Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Los abandonaron! Hallan dos vehículos presuntamente implicados en la muerte del taxista

    El taxista fue atacado por hombres que se movilizaban en una moto de alto cilindraje color negro

    Publicado por: SoloDuque

    taxista asesinado por castilla
    Fotos: Cortesía
    ¡Los abandonaron! Hallan dos vehículos presuntamente implicados en la muerte del taxista

    Resumen: En un avance clave para la investigación, las autoridades lograron ubicar dos vehículos presuntamente implicados en el crimen

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades han revelado nuevos detalles en torno al homicidio del taxista ocurrido recientemente en el barrio Alfonso López. La víctima fue identificada como H.F.C., de 46 años.

    El crimen se registró en la Carrera 71A con Calle 89B y fue perpetrado con arma de fuego. Héctor Fabio Cano perdió la vida mientras estaba al volante de su taxi.

    Ubican Vehículos Implicados

    En un avance clave para la investigación, las autoridades lograron ubicar dos vehículos presuntamente implicados en el crimen, aunque en sitios distintos a la escena del homicidio:

    Una motocicleta Kawasaki fue hallada en un lugar diferente al del crimen.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Un vehículo Spark de color gris también fue ubicado en otra zona distinta.

    La ubicación de estos vehículos sugiere que fueron utilizados por los responsables del ataque. Las autoridades trabajan ahora para establecer la conexión exacta de estos automotores con el asesinato de Héctor Fabio Cano.

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.