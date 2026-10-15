Resumen: En la Gran Noche de las Mujeres 2026, Medellín reconoció a 20 mujeres por sus talentos y liderazgos, entre 743 postulaciones. Conozca quiénes son las ganadoras.

¡Ellas se llevaron los aplausos! Estas son las 20 mujeres que brillaron en la Gran Noche de Medellín

Una investigadora en microbiología, una lideresa que acompaña a familias de personas con síndrome de Down y una joven que convierte residuos en materiales sostenibles están entre las 20 mujeres reconocidas en la Gran Noche de las Mujeres 2026.

La ceremonia, organizada por la Alcaldía de Medellín, se realizó el pasado 14 de octubre en el Jardín Botánico como cierre del Festival Medellín para Todas.

El evento se desarrolló bajo el concepto «La fuerza que somos» y fue liderado por la Secretaría de las Mujeres, en alianza con la Fundación Grupo EPM. Su propósito fue celebrar los talentos y liderazgos de mujeres de diferentes generaciones que aportan a la ciudad desde distintos campos.

La convocatoria de este año tuvo una participación histórica, con 743 postulaciones. De ese total, 100 finalistas presentaron sus iniciativas y trayectorias ante jurados especializados, que finalmente definieron a las ganadoras. En total, se entregaron reconocimientos en 12 categorías, además de ocho menciones especiales.

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina Gómez, resaltó que las reconocidas son mujeres que transforman la ciudad con su energía, sus proyectos y su trabajo de todos los días. La funcionaria también recordó que la distinción se entregó en el marco del Festival Medellín para Todas, un espacio que, según dijo, reunió miles de oportunidades para que las mujeres cambien sus vidas y construyan sus sueños.

Ellas son las 20 mujeres reconocidas en la Gran Noche

En las categorías de liderazgo fueron premiadas Alejandra Zuluaga Rodríguez, en Liderazgo en Investigación; Manuela Arango Uribe, en Liderazgo Político; Iveht Zapata Cano, en Liderazgo Social, Político y Comunitario, y Juliana Marcela Marín Arias, en Liderazgo Social y Comunitario.

En el campo del conocimiento y las artes se destacaron Isabella Taborda Llano, en Ciencias Exactas; Dayana Vergara Cárdenas, en Ciencias Sociales, y Daniela Isabel Arteaga Marín, en Artes Visuales.

La lista de categorías la completan Isabela Rojas Correa, en Junior; Darlin Yulieth Piñeros Marín, en Medio Ambiente y Sostenibilidad; Anyi Carolina Montes Duque, en Deporte, Actividad Física y Recreación; Elizabeth Santa Paniagua, en Emprendimiento, e Hidali Eugenia Osorno Ortiz, en Servicio Público.

Las ocho menciones especiales fueron para Jesenia Rodríguez Zapata, mención On Going; Yusty Carolina Restrepo Segura, mención EIA; Ana Catalina Cardona Hurtado, mención Diversidades; Lysseth Alejandra González Say, mención Comfama; Yurany Andrea Jiménez Muñoz, mención TENA Discreet; Yesica Tatiana Ocampo Gómez, mención HAS Belleza; Mileidy Noralla Orozco Domicó, mención Mujeres Indígenas, y Cindy Paola Panesso Mena, mención Mujeres Afrodescendientes.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Le puede interesar: ¡Creyeron que tenían asegurada la plata! Cámaras en Medellín delataron a dos fleteros en moto

La directora ejecutiva de la Fundación Grupo EPM, Lina Victoria Hoyos, afirmó que el reconocimiento sirve para inspirar y visibilizar las historias de las ganadoras. También aseguró que busca enviar un mensaje a todas las mujeres: cuando creen en sí mismas y en sus sueños, nada las detiene.

Hoyos felicitó a las reconocidas y agradeció a los aliados que se unieron a la iniciativa, que la fundación desarrolla junto con la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín.

La música también tuvo su lugar en la Gran Noche. La ceremonia contó con una puesta en escena protagonizada por Yarid, Diluz y Majo Revés, acompañadas por un ensamble femenino. La presentación rindió homenaje a la fuerza individual y colectiva de las mujeres.

Con este evento terminó el Festival Medellín para Todas, que convocó a 10.500 personas en el Jardín Botánico durante la jornada.

Durante el festival, 27 instituciones públicas acercaron su oferta de servicios a las asistentes. Además, se dispusieron 600 becas de formación, 320 mentorías para la búsqueda de empleo, una plataforma con más de 30.000 oportunidades laborales y más de 1.000 oportunidades para emprendedoras.

De esta manera, la Gran Noche no solo cerró un día de actividades, sino que puso el foco en las historias de mujeres que, desde la investigación, el deporte, el arte, la política, el emprendimiento y el trabajo comunitario, aportan a la transformación de Medellín.

Más noticias de Medellín