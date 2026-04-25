Resumen: Una amiga de la exreina de belleza Carolina Flores entregó nuevos detalles sobre su relación familiar antes del crimen en Ciudad de México. Según su testimonio, inicialmente existía cercanía con su suegra, pero esta habría cambiado tras el embarazo, cuando surgieron tensiones y presuntos episodios de agresión psicológica. El caso continúa en investigación por las autoridades, mientras el entorno de la víctima insiste en pedir justicia.

“Ella amaba a su suegra”: El inesperado detalle que reveló una amiga de la exreina asesinada en México

El asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, ocurrido el pasado 15 de abril en la Ciudad de México, continúa generando nuevas revelaciones dentro del proceso de investigación que adelantan las autoridades bajo el protocolo de feminicidio.

La joven, de 27 años y reconocida por haber sido Miss Teen Universe Baja California 2017, es recordada por su entorno cercano mientras el caso avanza con la principal hipótesis de un ataque en el que estaría involucrada su exsuegra, identificada como Erika. N, quien permanece con orden de captura.

En medio del proceso judicial, nuevas declaraciones han salido a la luz a través de una entrevista concedida al programa Siéntese quien pueda de Univisión, donde una amiga cercana de la víctima entregó detalles sobre la relación familiar.

Una relación que habría cambiado con el tiempo

La testigo aseguró que, contrario a lo que se ha especulado, en algún momento existió cercanía entre Carolina y su suegra. “Yo tengo conversaciones con Carolina donde ella menciona que amaba a su suegra”, afirmó durante la entrevista, resaltando que la víctima hablaba con afecto de ella.

Sin embargo, la misma fuente explicó que la relación habría cambiado con el paso del tiempo, especialmente durante la etapa de embarazo de la exreina.

Según su relato, a partir de ese momento comenzaron a presentarse tensiones en el entorno familiar. “Desde que ella se embarazó todo cambió. A mi amiga le hacía muchos comentarios pasivo-agresivos estando embarazada y ya teniendo al bebé”, añadió.

Estas declaraciones se suman a otras versiones entregadas por el círculo cercano de la víctima, que señalan posibles conflictos previos al crimen.

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Investigación por feminicidio

El caso se registró en un apartamento del sector de Polanco, en la Ciudad de México, donde las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, en medio de un proceso que sigue en etapa de análisis por parte de la Fiscalía capitalina.

Dentro del material probatorio se encuentra un registro audiovisual captado por una cámara de seguridad del inmueble, el cual habría documentado parte de los momentos previos y posteriores al hecho, convirtiéndose en un elemento clave dentro de la investigación.

ASÍ COMENZÓ TODO. MANEJÓ por DÍAS PARA MATAR a CAROLINA

La cámara con sensor d movimiento q puso Caro para su bb, captó todo lo q pasó con su suegra.

Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bb pues aún está en lactancia.@FiscaliaCDMX alista… pic.twitter.com/NPbQ1OXpxQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 23, 2026

Tras lo sucedido, la principal señalada habría abandonado el lugar, y actualmente es buscada por las autoridades mientras avanzan las labores de recolección de pruebas para establecer responsabilidades en el caso.

Llamado a la justicia

La amiga que entregó su testimonio insistió en la importancia de que el caso no quede impune. “Quiero que esto no sea un caso más. Que se investigue y se haga justicia”, expresó en la entrevista.

En la misma línea, otra persona cercana a la víctima señaló la necesidad de visibilizar lo ocurrido para evitar que el caso pase al olvido. “No queremos que sea una cifra más y no queremos que este caso quede impune. Sí queremos que este caso se haga mediático (…) nada la va a regresar, pues simplemente queremos justicia”, afirmó.

Mientras avanza el proceso, familiares y allegados de Carolina Flores continúan exigiendo respuestas y la pronta captura de la persona señalada como responsable del crimen.