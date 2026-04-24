Resumen: Lo que inicialmente parecía un misterio sin resolver, ha dado un giro perturbador que involucra una cámara de seguridad para bebés, un viaje premeditado por parte de su propia suegra y el comportamiento inexplicable de su esposo.

[IMÁGENES SENSIBLES] ¡Escalofriante! En video quedó cómo la suegra asesinó a Carolina Flórez, a sangre fría y delante del esposo de la víctima

Minuto30.com .- Un macabro crimen tiene conmocionada a la Ciudad de México y al mundo de los certámenes de belleza. Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años reconocida por haberse coronado como Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue brutalmente asesinada al interior de su apartamento.

Lo que inicialmente parecía un misterio sin resolver, ha dado un giro perturbador que involucra una cámara de seguridad para bebés, un viaje premeditado por parte de su propia suegra y el comportamiento inexplicable de su esposo.

Este escabroso caso que hoy acapara los titulares de la prensa internacional, tiene a las autoridades mexicanas trabajando a toda marcha para emitir las órdenes de captura correspondientes.

La cámara del bebé lo grabó todo: El macabro plan de la suegra

El periodista especializado en seguridad, Carlos Jiménez (@c4jimenez), fue el encargado de revelar la pieza clave que resolvió el rompecabezas del asesinato. Según la información filtrada y confirmada por los investigadores, el crimen fue todo menos un impulso; fue un acto fríamente calculado.

Las autoridades descubrieron que la suegra de Carolina manejó su vehículo durante días desde su lugar de residencia con un único y macabro propósito: asesinar a la joven madre.

La mujer logró ingresar al apartamento, pero no contaba con un detalle tecnológico. Carolina había instalado recientemente una pequeña cámara con sensor de movimiento para vigilar la cuna de su bebé. Fue precisamente este dispositivo el que se activó y captó en video todo lo que hizo la suegra en la escena del crimen.

¿Un disparo? y el misterio en el edificio

Los primeros reportes forenses confirmaron que Carolina perdió la vida a causa de un impacto por arma de fuego. Sin embargo, este dato desató un gran interrogante para los peritos de la Fiscalía: ¿Cómo es posible que nadie haya escuchado el disparo?

Las entrevistas realizadas por las autoridades revelaron que ni los vecinos de los apartamentos contiguos, ni el personal de vigilancia del edificio reportaron haber escuchado detonaciones, gritos o altercados.

Sin embargo el video deja en evidencia otra situación: se escuchan 6 disparos, gritos de la joven y como el hijo de la presunta asesina y esposo de la víctima ingresa a la habitación con su hijo en brazos y le dice a la madre ¿qué fue má? y la agresora responde “nada nada es que me hizo enojar”; a lo qué el la increpa “que te pasa, ella es familia mía” y la madre responde, “tu eres mi familia, ella no” y mientras sale e la habitación.

ASÍ COMENZÓ TODO. MANEJÓ por DÍAS PARA MATAR a CAROLINA

La cámara con sensor d movimiento q puso Caro para su bb, captó todo lo q pasó con su suegra.

Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bb pues aún está en lactancia.@FiscaliaCDMX alista… pic.twitter.com/NPbQ1OXpxQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 23, 2026

El inquietante papel del esposo: Convivió con el cadáver

Si el actuar de la suegra es escalofriante, la reacción del esposo de Carolina ha dejado a los investigadores y a la opinión pública sin palabras. Las autoridades investigan con lupa los motivos por los cuales el hombre no dio aviso inmediato a la policía ni a los servicios de emergencia tras el asesinato de su esposa, demorándose en reportar el hallazgo.

De acuerdo con las declaraciones iniciales que el sujeto le entregó a la policía, él permaneció al menos un día entero junto al cuerpo sin vida de Carolina. Su insólita justificación ante los detectives fue que entró en estado de shock y se quedó en el apartamento “tratando de alimentar al bebé, pues aún está en etapa de lactancia”.

Los investigadores de homicidios están analizando minuciosamente esta versión para determinar si hubo complicidad, encubrimiento, o si efectivamente el hombre sufrió un bloqueo mental severo ante la traumática escena provocada por su propia madre.

Justicia en marcha: Fiscalía prepara las capturas

Con la evidencia irrefutable del video de la cámara del bebé, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (@FiscaliaCDMX) ya tiene el caso prácticamente armado. Según las fuentes judiciales, el ente acusador se encuentra alistando la solicitud formal de una Orden de Aprehensión en contra de la suegra por el delito de feminicidio.

Mientras tanto, el esposo de la víctima se mantiene bajo la lupa de las autoridades, quienes deberán definir su situación jurídica en los próximos días conforme avancen los interrogatorios y las pruebas periciales.

¡Un caso que parece sacado de una película de terror y que apagó la vida de una joven madre!