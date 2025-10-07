Resumen: El próximo 19 de octubre, los jóvenes de Bello entre 14 y 28 años podrán participar en las elecciones del Consejo Municipal de Juventud. La Alcaldía promueve una votación informada y participativa.

Jóvenes de Bello se alistan para votar: así será la elección del nuevo Consejo de Juventud

La juventud bellanita se prepara para participar en las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes (CMJ), que se realizarán este domingo 19 de octubre en todo el municipio.

El proceso busca fortalecer la participación democrática de los jóvenes entre los 14 y 28 años, quienes podrán elegir a sus representantes y aportar a la construcción de políticas públicas pensadas para ellos.

Según la Alcaldía de Bello, este espacio es una oportunidad para que los jóvenes hagan valer su voz en los temas que los afectan directamente y participen de forma activa en la toma de decisiones del territorio.

En total, el CMJ está conformado por 19 miembros, de los cuales 16 serán elegidos en esta jornada, mientras que tres curules especiales ya están designadas. En el municipio hay 98 mil jóvenes habilitados para votar.

Durante todo el año, la Administración Municipal, a través del Programa de Juventud adscrito a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana, ha liderado actividades pedagógicas en más de 68 instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

Las jornadas incluyeron charlas sobre inscripción, pedagogía electoral y el correcto uso del tarjetón, con el propósito de fomentar una votación informada y responsable.

Los jóvenes entre 14 y 17 años podrán ejercer su voto en cualquier puesto habilitado, mientras que quienes estén entre los 18 y 28 años deberán hacerlo en su lugar de inscripción habitual.

La Alcaldía recordó que toda la información sobre el proceso se encuentra disponible en la oficina del Programa de Juventud, ubicada en el edificio Sao Pablo, o en el enlace oficial de la Registraduría, aquí.

