Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Dura arremetida de Eduardo Pimentel contra el arbitraje tras empate ante Atlético Nacional

    • Dura arremetida de Eduardo Pimentel contra el arbitraje tras empate ante Atlético Nacional

    Dura arremetida de Eduardo Pimentel contra el arbitraje tras empate ante Atlético Nacional
    Eduardo Pimentel, dueño de Boyacá Chicó, se despachó en redes sociales luego del error arbitral con el que Atlético Nacional empató. Foto: Tomada de redes sociales / Créditos al autor
    Compartir:
    • Dura arremetida de Eduardo Pimentel contra el arbitraje tras empate ante Atlético Nacional

    Resumen: El fútbol colombiano está envuelto en una fuerte polémica tras el empate 1-1 entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, provocado por un polémico penal en los minutos finales. Eduardo Pimentel, máximo accionista del Chicó, desató una andanada de críticas en redes sociales, acusando directamente al arbitraje, señalando a Nicolás Gallo y Carlos Betancourt de dañar el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y afirmando contar con el respaldo de otros presidentes de la Dimayor para solicitar su retiro. Además, la molestia escaló a un tema logístico, pues Pimentel denunció que la Comisión de Estadio permitió la entrada gratuita al estadio La Independencia antes del partido, lo que calificó como una situación "delicadísima" y lo obligaría a no jugar más partidos "Clase A" en Tunja hasta que no se ofrezcan garantías.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El fútbol colombiano vive horas de controversia luego del empate (1-1) entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, un resultado que se decidió con un polémico penal en los minutos finales.

    Eduardo Pimentel, máximo accionista del equipo ajedrezado, desató una andanada de críticas en sus redes sociales, apuntando con dureza tanto al arbitraje como a la logística del estadio.

    El foco principal de la indignación de Pimentel es la jugada que derivó en la pena máxima, la cual, según su criterio, le «arrebató dos puntos» a su equipo.

    A través de su cuenta de X, el directivo solicitó a los futboleros escuchar con atención los audios del VAR para que saquen sus propias conclusiones.

    La crítica escaló al señalar directamente a dos figuras. «Ya ustedes saben lo yo opino y es que Nicolás Gallo le ha hecho un daño al FPC inmenso y a puesto en entredicho junto a Carlos Betancourt al arbitraje Colombiano y su organización”, escribió Pimentel.

    El dirigente afirmó contar con un amplio respaldo de sus colegas en la Dimayor: «muchos presidentes me han llamado para solidarizarse y todos pedimos el retiro definitivo de estos sinvergüenzas”, sentenció.

    Pimentel amenaza de no Jugar más partidos «Clase A» en Tunja

    La molestia de Pimentel no se limitó al terreno de juego. El dueño del Chicó también expresó su profunda preocupación por un incidente logístico ocurrido antes del encuentro.

    Según su denuncia, a tan solo dos horas para el inicio del partido, la Comisión de Estadio tomó una decisión «inconsultamente y de forma atrevida» de abrir las puertas del estadio La Independencia «para que ingresara gratis y libremente el que quisiera”.

    Pimentel calificó esta situación como «delicadísima para el club y para los pocos aficionados que sí respetaron y pagaron su boleta”. La consecuencia inmediata de este hecho podría ser grave para la afición boyacense.

    “Nos obliga ano realizar más partidos clase A en el estadio la Independencia, hasta tanto no se den las garantías del caso”, advirtió el directivo, poniendo en duda la realización de futuros encuentros de alta convocatoria en Tunja.

    Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades arbitrales y deportivas en respuesta a las graves acusaciones de Eduardo Pimentel.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Es hoy, es hoy! Marinilla recibe el tercer juego de la final de la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia

    Patinadoras sobre hielo de Colombia se preparan para la temporada de short track

    ¡Orgullo patrio! Yeison López, doble campeón mundial y nuevo récord del planeta

    Primer toque en Estados Unidos: La base ofensiva de ‘la Tricolor’ se afina pensando en el Mundial

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    ¿Regalo a los verdes? Atlético Nacional rescata un empate con polémico penal a favor en los últimos minutos

    ¿Regalo a los verdes? Atlético Nacional rescata un empate con polémico penal a favor en los últimos minutos

    ¡Diego Arias quiere otra victoria! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar a Boyacá Chicó

    ¡Diego Arias quiere otra victoria! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar a Boyacá Chicó

    ¿Cuándo juega el verde? Atlético Nacional va por su tercer triunfo en línea en la Liga BetPlay

    ¿Cuándo juega el verde? Atlético Nacional va por su tercer triunfo en línea en la Liga BetPlay

    Bajas sensibles en Atlético Nacional por convocatoria a la Selección Colombia

    Bajas sensibles en Atlético Nacional por convocatoria a la Selección Colombia


    [grupos] [fixture items="7"]