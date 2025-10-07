Dura arremetida de Eduardo Pimentel contra el arbitraje tras empate ante Atlético Nacional

El fútbol colombiano vive horas de controversia luego del empate (1-1) entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, un resultado que se decidió con un polémico penal en los minutos finales.

Eduardo Pimentel, máximo accionista del equipo ajedrezado, desató una andanada de críticas en sus redes sociales, apuntando con dureza tanto al arbitraje como a la logística del estadio.

El foco principal de la indignación de Pimentel es la jugada que derivó en la pena máxima, la cual, según su criterio, le «arrebató dos puntos» a su equipo.

A través de su cuenta de X, el directivo solicitó a los futboleros escuchar con atención los audios del VAR para que saquen sus propias conclusiones.

La crítica escaló al señalar directamente a dos figuras. «Ya ustedes saben lo yo opino y es que Nicolás Gallo le ha hecho un daño al FPC inmenso y a puesto en entredicho junto a Carlos Betancourt al arbitraje Colombiano y su organización”, escribió Pimentel.

El dirigente afirmó contar con un amplio respaldo de sus colegas en la Dimayor: «muchos presidentes me han llamado para solidarizarse y todos pedimos el retiro definitivo de estos sinvergüenzas”, sentenció.

Pimentel amenaza de no Jugar más partidos «Clase A» en Tunja

La molestia de Pimentel no se limitó al terreno de juego. El dueño del Chicó también expresó su profunda preocupación por un incidente logístico ocurrido antes del encuentro.

Según su denuncia, a tan solo dos horas para el inicio del partido, la Comisión de Estadio tomó una decisión «inconsultamente y de forma atrevida» de abrir las puertas del estadio La Independencia «para que ingresara gratis y libremente el que quisiera”.

Pimentel calificó esta situación como «delicadísima para el club y para los pocos aficionados que sí respetaron y pagaron su boleta”. La consecuencia inmediata de este hecho podría ser grave para la afición boyacense.

“Nos obliga ano realizar más partidos clase A en el estadio la Independencia, hasta tanto no se den las garantías del caso”, advirtió el directivo, poniendo en duda la realización de futuros encuentros de alta convocatoria en Tunja.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades arbitrales y deportivas en respuesta a las graves acusaciones de Eduardo Pimentel.

Más noticias de Atlético Nacional