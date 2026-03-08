Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este domingo 8 de marzo de 2026, los colombianos acudirán a las urnas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. para participar en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Los ciudadanos podrán votar por el Senado y la Cámara de Representantes, además de participar voluntariamente en una de las consultas para definir candidaturas presidenciales, recordando marcar solo una opción para evitar la anulación del voto. Es indispensable verificar el lugar de votación con antelación, portar la cédula de ciudadanía física o digital, evitar el uso de celulares en el cubículo y tener presente que rige la ley seca en todo el territorio nacional.

Arrancan las elecciones en Colombia: acá le explicamos lo que tiene que saber con pelos y señales

Este domingo 8 de marzo, Colombia vivirá una jornada democrática decisiva con la celebración de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas para el periodo 2026-2030. Con el objetivo de elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República, las urnas abrieron sus puertas en todo el territorio nacional desde las 8:00 a. m. y cerrarán puntualmente a las 4:00 p. m..

¿Qué se vota este domingo?

Los ciudadanos que acudan a las urnas recibirán diversos tarjetones dependiendo de su circunscripción, permitiendo la elección de:

Senado de la República: Podrán elegir entre la circunscripción nacional o la especial de comunidades indígenas.

Cámara de Representantes: Se votará por la circunscripción territorial, indígena, afrodescendiente o internacional, según corresponda.

Consultas Interpartidistas: Los votantes podrán solicitar voluntariamente el tarjetón para participar en las consultas de las coaliciones, las cuales definirán candidaturas presidenciales únicas.

Lea también: ¿Pa’ dónde iba con tanta plata? Capturan a hombre con $631 millones en efectivo en Bogotá

Nota importante: Se debe marcar solo una consulta; de lo contrario, el voto será anulado.

Recomendaciones logísticas para el elector

Para garantizar que su participación sea exitosa, la Registraduría Nacional y las autoridades han recordado los puntos clave para la jornada:

Consulte su lugar de votación: Debido a la alta afluencia esperada, es vital verificar su mesa y puesto de votación con antelación a través del sitio web oficial de la Registraduría Nacional o la aplicación ‘aVotar’.

Documentos válidos: Para votar, es indispensable presentar la cédula de ciudadanía física (amarilla con hologramas) o la cédula digital a través de la aplicación oficial. No se aceptan fotocopias, contraseñas, pasaportes ni licencias de conducción.

Prohibiciones: Está prohibido portar propaganda política visible, utilizar celulares o cámaras dentro del cubículo de votación y, por decreto nacional, rige la ley seca en todo el país hasta el lunes 9 de marzo.

Se espera que esta elección sea un termómetro político crucial para medir las fuerzas de los partidos y coaliciones de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.