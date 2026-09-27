¡El viento no dio tregua! Vendaval dejó 14 familias afectadas en zona rural de Dabeiba

Resumen: Un fuerte vendaval acompañado de lluvias afectó a 14 familias en las veredas Palmichales, Toro, El Rodeo, Antadó, Llanogrande y Chimiadó, en Dabeiba, Antioquia. Las ráfagas causaron daños principalmente en los techos de las viviendas, además de pérdidas de enseres y afectaciones en cultivos de café. La Alcaldía adelanta la evaluación de los daños, entrega ayudas para reparar las cubiertas y prepara asistencia humanitaria para las familias afectadas.

Un fuerte vendaval acompañado de lluvias afectó a 14 familias de la zona rural de Dabeiba, en el Occidente de Antioquia, durante una jornada en la que las intensas ráfagas provocaron daños principalmente en los techos de varias viviendas.

La emergencia fue reportada por la Alcaldía de Dabeiba a la Gobernación de Antioquia y se concentró en las veredas Palmichales, Toro, El Rodeo, Antadó, Llanogrande y Chimiadó.

Desde la administración municipal se activaron labores de atención a los hogares afectados, mientras el equipo de gestión del riesgo adelanta la identificación y evaluación de las consecuencias que dejó el fenómeno.

Viviendas afectadas por las ráfagas

Entre las principales afectaciones se encuentran los daños en las cubiertas de las casas y la pérdida de diferentes enseres. En algunas viviendas, las estructuras quedaron parcialmente destechadas y sus habitantes tuvieron que comenzar trabajos para recuperar las zonas afectadas.

La comunidad también se ha organizado para apoyar a las familias damnificadas. A través de los llamados convites, los habitantes de las veredas participan en las labores necesarias para reparar los techos afectados.

Uno de los residentes explicó que el vendaval los tomó por sorpresa y que los daños en su vivienda fueron considerables, al punto de que el techo quedó afectado en más de un 95 %.

La Alcaldía, por su parte, continúa verificando las condiciones de cada inmueble para establecer con mayor precisión las necesidades de los hogares que resultaron afectados.

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El café también sufrió daños

El vendaval también tuvo repercusiones sobre la actividad agrícola de las comunidades rurales, principalmente en los cultivos de café.

Los habitantes esperaban las lluvias para beneficiar sus cultivos, pero la intensidad del fenómeno terminó generando afectaciones tanto en las viviendas como en algunas zonas destinadas a la producción agrícola.

Camilo Velásquez, integrante de gestión del riesgo de Dabeiba, señaló que las principales consecuencias identificadas hasta el momento están relacionadas con la pérdida de cubiertas y enseres, además de los daños registrados en cultivos de café.

El funcionario indicó que desde las primeras horas se adelanta la evaluación de los daños y la atención de las familias afectadas.

Preparan entrega de ayudas

Como parte de la respuesta a la emergencia, la Administración Municipal tiene prevista la entrega de ayuda humanitaria a las familias que sufrieron afectaciones.

Mientras se completa la caracterización de los daños, las autoridades locales mantienen las labores de atención y verificación en las veredas donde se presentaron los reportes.

Por ahora, la capacidad de respuesta del municipio ha sido suficiente para atender la situación, por lo que no se ha solicitado la activación de recursos o capacidades del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

La atención continuará enfocada en determinar las condiciones de las viviendas, cuantificar las pérdidas de enseres y establecer las afectaciones que el vendaval dejó en los cultivos de las comunidades rurales.