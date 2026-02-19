Resumen: Las autoridades capturaron en Sonsón a alias ‘El Tuerto’, cabecilla del Clan del Golfo con 20 años de trayectoria criminal en el Magdalena Medio.

Se le acabó el reinado en el Magdalena Medio: capturan a alias ‘El Tuerto’, cabecilla del Clan del Golfo

En una operación relámpago coordinada entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General, se logró la captura de Carlos Armando, más conocido por los alias de ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, presunto cabecilla del Clan del Golfo.

El operativo se llevó a cabo en el corregimiento de San Miguel, zona rural del municipio de Sonsón, donde este peligroso sujeto fungía como cabecilla de zona de la subestructura Gener Morales.

Con su detención, las autoridades logran neutralizar una trayectoria delictiva de más de dos décadas, marcada por el control de rentas ilícitas y la expansión territorial en el Magdalena Medio.

Alias ‘El Tuerto’ era considerado una pieza clave en el engranaje financiero del Clan del Golfo. Según los reportes de inteligencia, su trayectoria inició en las filas de las AUC en 2002 y pasó por organizaciones como la Oficina de Envigado antes de consolidarse como hombre de confianza de los altos mandos del grupo armado.

Se le señala de coordinar extorsiones contra comerciantes y ganaderos, además de liderar el narcotráfico y la extracción ilícita de combustibles en una zona limítrofe que conecta a los departamentos de Antioquia, Caldas y Tolima, utilizando corredores estratégicos para el tráfico de armas y dinero ilegal.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron un radio de comunicaciones, un teléfono celular y una camioneta de alta gama con placas de Bogotá, elementos que servirán como material probatorio en las audiencias judiciales.

El capturado ya fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras el Ejército mantiene la ofensiva para evitar que la vacante dejada por este cabecilla genere nuevos picos de violencia en el Oriente antioqueño.

