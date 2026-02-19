Menú Últimas noticias
    Fotos

    Derrumbe en el sector Caracolí mantiene incomunicado al municipio de Amalfi

    La vía Amalfi – Medellín permanece con cierre total por un deslizamiento en el sector Caracolí.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Derrumbe en el sector Caracolí mantiene incomunicado al municipio de Amalfi
    Foto de Facebook @Bomberos de Amalfi
    Derrumbe en el sector Caracolí mantiene incomunicado al municipio de Amalfi

    La vía Amalfi - Medellín permanece con cierre total este 19 de febrero por un deslizamiento en el sector Caracolí. Bomberos advierten sobre inestabilidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La conectividad terrestre entre el municipio de Amalfi y la ciudad de Medellín se encuentra totalmente interrumpida debido a un derrumbe desde horas de la noche del pasado 18 de febrero.

    El Cuerpo de Bomberos local confirmó que el sector conocido como Caracolí es el punto crítico de un deslizamiento de tierra que ha bloqueado ambos carriles con lodo y material rocoso de gran tamaño.

    La situación persiste este jueves 19 de febrero, debido a la inestabilidad del terreno, lo que ha impedido que la maquinaria pesada habilite el paso de manera segura.

    Las labores de remoción han tenido que ser suspendidas intermitentemente, ya que la montaña continúa cediendo. Por esta razón, el cierre se mantiene de forma indefinida hasta que las condiciones climáticas y del terreno permitan garantizar una intervención efectiva sin poner en peligro vidas humanas.

    Las autoridades de tránsito y el Cuerpo de Bomberos han hecho un llamado urgente a la comunidad para que eviten desplazarse hacia esta zona y busquen alternativas de movilidad si es estrictamente necesario.

    Derrumbe en el sector Caracolí mantiene incomunicado al municipio de Amalfi

    Foto de Facebook @Bomberos de Amalfi

