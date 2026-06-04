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Resumen: En el barrio Moravia de Medellín, un hombre de 29 años murió tras un confuso hecho ocurrido durante una riña entre vecinos. Según las autoridades, al llegar la Policía, el ciudadano intentó huir y terminó subiendo a un poste de energía, donde recibió una descarga eléctrica que le provocó la caída desde una altura aproximada de 10 a 12 metros. El hombre falleció en el lugar. Las autoridades realizaron la inspección técnica y adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El trágico final de una riña en Moravia: hombre murió tras recibir descarga eléctrica al intentar huir

En el barrio Moravia, en el nororiente de Medellín, se registró un hecho que terminó en tragedia durante la mañana de este jueves 4 de junio, luego de una situación de alteración del orden público que fue atendida por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, hacia las 9:30 a. m. la Policía Metropolitana recibió el reporte de una riña entre vecinos en la zona, presuntamente originada por un caso de intolerancia. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre con actitud agresiva frente a integrantes de la comunidad.

Según el reporte, el ciudadano fue abordado por los policías, pero en medio del procedimiento emprendió la huida por el sector, momento en el que la situación se salió de control.

El intento de huida terminó en tragedia

En medio de la persecución, el hombre se desplazó por diferentes estructuras del sector hasta llegar a un poste de energía. Allí comenzó a ascender por la estructura hasta ubicarse en la parte alta, cerca del sistema eléctrico.

De acuerdo con testigos y el informe policial, en ese punto tuvo contacto con elementos del sistema de energía, lo que generó una descarga eléctrica de alta intensidad. El impacto provocó que cayera desde una altura aproximada de entre 10 y 12 metros.

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El golpe y la descarga le causaron la muerte en el lugar de los hechos, sin que fuera posible una intervención médica posterior.

🚨 Hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en medio de una riña en Moravia Un hecho trágico se registró en la mañana de este jueves 4 de junio en el barrio Moravia, comuna 4 de Medellín. Según el reporte oficial, la situación se originó por una riña entre vecinos… pic.twitter.com/Ykvu1oMem4 Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad — Antioquia Conecta (@AntConecta) June 4, 2026

Presencia de autoridades y levantamiento del cuerpo

Al sitio también acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín, que apoyaron las labores de atención de la emergencia, mientras se aseguraba el área por el riesgo eléctrico.

Posteriormente, personal de Policía Judicial realizó el procedimiento de inspección técnica al cadáver y el levantamiento del cuerpo, que correspondía a un hombre de 29 años.

Contexto del caso

De manera preliminar, algunos habitantes del sector indicaron que el hombre habría presentado comportamientos asociados a posibles alteraciones de salud mental, sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El hecho generó conmoción entre los residentes del barrio Moravia, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de información para esclarecer completamente las circunstancias en las que se produjo el caso.