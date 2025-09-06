El tenso momento de Cristiano Ronaldo con un fanático: el video que desató la polémica

El futbolista Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un controversial video que circula en redes sociales en el que se le ve apartando con fuerza a un fanático. El incidente ocurrió mientras el delantero se dirigía a un entrenamiento con la selección de Portugal.

En las imágenes se aprecia cómo el aficionado burla la seguridad del lugar y se acerca con un celular en la mano, aparentemente para tomarse una selfie con el portugués. Ante la invasión a su espacio personal, Ronaldo reacciona y lo aparta con el brazo antes de continuar su camino.

Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar ser una mierda de persona con sus fans y luego hay gente que te lo quiere vender como ejemplo cuando hay docenas de videos así pic.twitter.com/nRErl46Bva — Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 5, 2025

El video, que rápidamente se difundió en redes sociales, generó un debate dividido entre quienes justifican la reacción de Ronaldo y quienes la critican duramente.

Este tipo de situaciones no son ajenas a la carrera del futbolista, quien en otras ocasiones ha protagonizado roces con aficionados. En esta oportunidad, el episodio ocurrió a las afueras del hotel de concentración, cuando la selección se preparaba para cumplir con su jornada de entrenamientos.

A pesar de la polémica, Ronaldo mantiene un buen rendimiento con su selección, con la que continúa demostrando su vigencia como uno de los máximos goleadores de la historia.