¡Iba para una entrevista de televisión! Reconocida actriz sufrió un Infarto Cerebral: esto se sabe

Resumen: la mujer se había empezado a sentir mal cuando iba rumbo a una televisora mexicana y, en ese momento pasaba por una clínica a donde ingresó y fue atendida de inmediato, controlando la dolencia que pudo ser fatal

Minuto30.com .- La exesposa del fallecido cantante José José, Anel Noreña, fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un infarto cerebral. Aunque el incidente encendió las alarmas en el mundo del espectáculo, se ha confirmado que la actriz ya se encuentra en casa, en proceso de recuperación.

La noticia se dio a conocer luego de que Anel no llegara a una entrevista programada. Al no tener noticias de ella, periodistas que la esperaban activaron las alarmas, pues se sabía de su delicado estado de salud.

Fue así como se supo que la mujer se había empezado a sentir mal cuando iba rumbo a una televisora mexicana y, en ese momento pasaba por una clínica a donde ingresó y fue atendida de inmediato, controlando la dolencia que pudo ser fatal.

Según revelan medios mexicanos, Anel Noreña recibió atención médica urgente y ya se encuentra en casa recuperándose. «Acaba de regresar a su casa. Sí recibió atención médica, por supuesto, y en unos días más estará de vuelta ya trabajando», aseguran.

La reconocida actriz tiene antecedentes médicos

Sin embargo, esta no es la primera vez que la salud de la exesposa de José José preocupa. Desde julio de 2024, sus médicos le habían advertido del riesgo que representaba su estado de salud, ya que padecía de problemas cardiovasculares, triglicéridos y colesterol altos.

La revista TVNotas reveló en su momento que Anel Noreña debía haberse sometido a una operación para destapar sus arterias, pero por motivos que se desconocen, no lo hizo. Afortunadamente, y gracias a que el incidente se atendió de forma rápida, la situación no pasó a mayores.

Aquí más Noticias de Entretenimiento