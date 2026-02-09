Resumen: En el Super Bowl LX, Bad Bunny convirtió su show de medio tiempo en una gran fiesta latina. Su icónica “casita” reunió a celebridades como Karol G, Cardi B, Young Miko, Pedro Pascal y Jessica Alba, quienes acompañaron el espectáculo, celebraron la identidad latina y aportaron energía al escenario, mientras Ricky Martin, Lady Gaga y Los Pleneros de la Cresta se sumaron a la presentación con intervenciones musicales que combinaron ritmos caribeños y raíces culturales de Puerto Rico.

¡El Super Bowl se llenó de sabor latino! Así se vivió el “parrandón” en la icónica casita de Bad Bunny

Aunque el Super Bowl es, en esencia, la gran final del fútbol americano, cada año el evento trasciende lo deportivo para convertirse en un fenómeno cultural y mediático. En la edición LX, ese cruce entre deporte y espectáculo tuvo un protagonista claro: la cultura latina. Más allá del resultado en el campo, el Levi’s Stadium de Santa Clara se transformó en el epicentro de un auténtico “parrandón” que acaparó la atención del público y de las cámaras.

Desde horas antes del inicio del partido, la presencia de artistas, figuras del entretenimiento y referentes de la música latina marcó el tono de la jornada. Sin embargo, el momento en que esa identidad se hizo plenamente visible fue durante el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, que terminó de sellar el carácter festivo y cultural del evento.

El medio tiempo que convirtió el estadio en una fiesta latina

El artista puertorriqueño presentó una puesta en escena ambiciosa, inspirada en el universo visual de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, con un montaje cargado de referencias culturales, ritmos caribeños y guiños a la identidad boricua. Durante su presentación, Bad Bunny transformó el estadio en una gran pista de baile y reafirmó su estatus como uno de los artistas latinos más influyentes del panorama musical global.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de invitados musicales de alto perfil. Ricky Martin se sumó al espectáculo con una intervención que evocó la fuerza y trayectoria de la música latina, mientras que Lady Gaga sorprendió al público con una versión de corte tropical de Die With A Smile. El cierre, acompañado por Los Pleneros de la Cresta, añadió un componente tradicional que conectó el show con las raíces culturales de Puerto Rico.

La ‘casita’, el corazón del parrandón y el punto de encuentro de las estrellas

Pero el impacto del medio tiempo no se limitó a lo musical. En el centro del escenario volvió a destacar la ya icónica ‘casita’, un espacio que recrea la atmósfera de una fiesta de barrio y que se convirtió en el verdadero corazón del espectáculo. Allí se reunieron múltiples figuras reconocidas que acompañaron la presentación y se dejaron llevar por el ambiente festivo.

Entre bailarines y músicos, las cámaras captaron a celebridades como Karol G, Cardi B, Young Miko, Pedro Pascal, Jessica Alba, la creadora de contenido Alix Earle y el empresario David Grutman, quienes compartieron el espacio, bailaron y protagonizaron algunos de los momentos más virales de la noche.

Esto le podría interesar: ¡Se fue al suelo! Shakira sufrió una aparatosa caída durante su primer concierto en El Salvador

La ‘casita’ funcionó como un símbolo de comunidad, cercanía y celebración colectiva, reforzando el mensaje cultural del show. Las reacciones espontáneas, los bailes improvisados y los gestos de complicidad circularon rápidamente en redes sociales, consolidando la imagen del Super Bowl como una gran fiesta latina a escala global.

Otro instante que llamó la atención fue la aparición de los boxeadores Xander Zayas, una de las principales figuras del boxeo puertorriqueño, y Emiliano Vargas, quienes protagonizaron una breve escena que simulaba un enfrentamiento sobre el escenario, sumando un guiño deportivo dentro del espectáculo musical.

Latinos que también marcaron presencia fuera del escenario

Fuera del medio tiempo, el Super Bowl también mantuvo esa presencia latina en otros espacios del evento. J Balvin, por ejemplo, participó desde temprano en un partido de flag football protagonizado por celebridades, donde asumió el rol de capitán de uno de los equipos, acompañado por artistas como Ryan Castro y Eladio Carrión.

En las graderías, la lista de asistentes famosos fue extensa y diversa. Personalidades como Sofía Vergara, Luis Fonsi junto a Águeda López, Kendall Jenner, Jay-Z con su hija Blue Ivy, Justin Bieber y Hailey Bieber, Travis Scott, Kim Kardashian, Lewis Hamilton, Tyler, The Creator y Kevin Costner fueron vistos disfrutando tanto del partido como del espectáculo.

Más allá del resultado deportivo, el Super Bowl LX quedó marcado por el protagonismo latino. La música, los invitados y la icónica ‘casita’ de Bad Bunny dominaron la conversación y consolidaron el medio tiempo como uno de los momentos más comentados de la noche.