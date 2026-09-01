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Resumen: La emergencia en la frontera entre Nepal y China deja 1.003 muertos y 4.462 desaparecidos tras las inundaciones y deslizamientos registrados el 26 de agosto. Más de 21.000 efectivos participan en las labores de rescate, mientras las vías destruidas y las fuertes corrientes dificultan el acceso. También avanzan la identificación de cuerpos y la búsqueda de cientos de extranjeros y trabajadores de proyectos hidroeléctricos que permanecen desaparecidos.

¡El saldo es devastador! Más de 1.000 muertos y 4.400 desaparecidos tras la tragedia en Nepal y China

La emergencia provocada por las inundaciones y deslizamientos registrados el pasado 26 de agosto en la zona fronteriza entre Nepal y China ya deja un balance conjunto de 1.003 personas fallecidas y 4.462 desaparecidas, de acuerdo con los últimos reportes oficiales de ambos países.

En Nepal, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) informó que 987 cuerpos han sido recuperados y 3.916 personas permanecen sin ser localizadas. Entre los desaparecidos hay 583 ciudadanos extranjeros procedentes de diferentes países.

En el lado chino de la frontera, las autoridades mantienen un registro de 16 fallecidos y 546 desaparecidos.

Trabajadores de proyectos hidroeléctricos, entre los desaparecidos

Uno de los puntos de atención para los organismos de emergencia son las instalaciones hidroeléctricas afectadas por la avalancha de agua, lodo y escombros.

El número de trabajadores de estos proyectos incluidos inicialmente entre los desaparecidos pasó de 933 a 639 personas, aunque las autoridades todavía no han establecido qué ocurrió con todos ellos. Se cree que algunos podrían encontrarse en túneles subterráneos, por lo que estos lugares hacen parte de las zonas de búsqueda.

Las comunicaciones empiezan a restablecerse

La recuperación de los servicios de comunicación en sectores que permanecieron aislados ha facilitado el contacto con personas que no habían podido ser ubicadas.

Según la NDRRMA, las 110 torres de telefonía de Nepal Telecom afectadas por la emergencia ya se encuentran operativas. Aun así, miles de personas continúan sin ser localizadas y las autoridades mantienen los mecanismos de búsqueda y verificación.

Más de 21.000 integrantes de organismos de seguridad participan en el rescate

Más de 21.000 integrantes de las fuerzas de seguridad de Nepal participan en las labores de emergencia. El despliegue está compuesto por 8.896 militares del Ejército, 7.912 integrantes de la Policía y 4.203 miembros de la Fuerza de Policía Armada.

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En las operaciones aéreas, el Ejército nepalí ha realizado 573 vuelos de helicóptero, mediante los cuales han sido evacuadas 11.814 personas desde el inicio de la emergencia.

Además, 279 personas han resultado heridas y han recibido atención médica.

El acceso a la frontera continúa siendo uno de los mayores obstáculos

En territorio chino, la carretera nacional G216, una de las principales rutas hacia el paso fronterizo de Gyirong, sufrió graves daños.

Los trabajos de recuperación se desarrollan en una zona montañosa afectada por lluvias, movimientos de tierra y fuertes corrientes de agua. Los equipos chinos trabajan para restablecer el tramo destruido y facilitar nuevamente el acceso a la frontera.

Las condiciones del río han complicado las labores debido a que sus corrientes alcanzan velocidades muy superiores a las habituales.

También se adelantan labores para identificar cuerpos

En Nepal, los cuerpos que aún no han podido ser identificados permanecen distribuidos en diferentes hospitales mientras avanzan los procedimientos para establecer su identidad.

China anunció el envío de especialistas y equipos para realizar pruebas de ADN, además de suministros destinados a apoyar la atención de la emergencia.

Las autoridades de ambos países continúan con las labores de búsqueda, recuperación y asistencia en las zonas afectadas, mientras persiste la incertidumbre sobre miles de personas cuyo paradero aún se desconoce.