¡Maduro reaparece tras meses en prisión! Publica fotos sonriente y envía mensaje a Venezuela

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Resumen: Nicolás Maduro reapareció en fotografías difundidas desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Las imágenes, fechadas el 25 de junio, lo muestran sonriente y fueron acompañadas de mensajes dirigidos a sus familiares y seguidores. Maduro agradeció las muestras de apoyo y aseguró mantenerse firme mientras continúa detenido en Estados Unidos.

Nicolás Maduro volvió a aparecer públicamente este domingo, varios meses después de su captura, pero esta vez desde el interior del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales fueron difundidas dos fotografías en las que se observa al expresidente venezolano vestido con ropa deportiva de color gris y sonriente. En una de las imágenes lleva gafas oscuras, mientras que en la otra las sostiene con una de sus manos.

Las fotografías también llamaron la atención por el gesto que Maduro realiza con los dedos, levantando dos de ellos en una señal de victoria.

De acuerdo con la información visible en las imágenes, estas habrían sido tomadas el 25 de junio de 2026, aunque fueron publicadas este domingo 30 de agosto.

Un mensaje dirigido a su familia y seguidores

Junto con las imágenes, Maduro difundió varios mensajes en los que se refirió a su familia, a sus seguidores y a quienes, según manifestó, le han expresado respaldo durante el tiempo que lleva detenido.

El exmandatario presentó las fotografías como un gesto hacia sus familiares y hacia quienes lo apoyan. En una de sus publicaciones escribió: “Pequeño regalo de amor y esperanza”.

Posteriormente, explicó que había decidido compartir las imágenes pensando especialmente en sus nietos y en los niños y niñas.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió.

Maduro agradeció las expresiones de solidaridad recibidas desde su detención y aseguró que permanece firme frente a la situación que enfrenta.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, manifestó.

También hizo referencia a su esposa, Cilia Flores, y expresó que ambos mantienen su confianza religiosa y su esperanza respecto al futuro de Venezuela.

Pequeño regalo de amor y esperanza Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Las primeras imágenes desde su reclusión

La publicación representa una de las primeras apariciones de Maduro desde el interior del centro de detención estadounidense donde permanece recluido.

Las imágenes fueron difundidas meses después de su captura, ocurrida el 3 de enero de 2026 durante una operación estadounidense en Venezuela. Posteriormente fue trasladado a Nueva York y quedó bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La aparición también permite conocer parte de su aspecto durante su permanencia en prisión: en las fotografías viste un conjunto deportivo gris y aparece sonriente frente a una pared de bloques.

Maduro cerró el mensaje con una referencia religiosa

Además de agradecer a quienes le han expresado respaldo, el exmandatario utilizó sus publicaciones para reiterar su confianza en Dios.

En uno de sus mensajes citó un pasaje atribuido al apóstol Pablo y posteriormente afirmó que continuará afrontando su situación con serenidad.

El mensaje concluyó con una referencia al futuro de Venezuela y con palabras de confianza religiosa.

Las fotografías y los mensajes fueron difundidos mientras Maduro continúa detenido en Estados Unidos y enfrenta el proceso judicial correspondiente a los cargos que le han sido formulados por las autoridades de ese país. El expresidente y su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo custodia en Nueva York.