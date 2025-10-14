¡El ritmo colombiano arrasa en New Jersey! DJ Pope y talentos emergentes encenderán el halftime show del partido Colombia vs Canadá

Resumen: DJ Pope encabezará el halftime show del partido amistoso entre Colombia y Canadá en New Jersey, acompañado de los talentos emergentes Heider González y La Guru. El espectáculo combinará música parrandera, tropical y urbana, con una producción que integra tecnología y cultura, mostrando el talento colombiano y celebrando la identidad latina frente a miles de fanáticos del fútbol.

La música colombiana brillará en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey durante el partido amistoso entre Colombia y Canadá, en un halftime show que promete ser uno de los momentos más destacados del evento.

El reconocido producto DJ Pope, aliado musical de J Balvin y fundador de la marca 574, será el encargado de encabezar la presentación. Con más de 20 años de trayectoria, DJ Pope ha sido pieza clave en la internacionalización del sonido urbano latino y es conocido por combinar innovación, identidad y energía en sus producciones.

Acompañando al DJ estarán Heider González y La Guru, dos talentos emergentes que él apoya a través de sus programas de impacto social.

González, cantante, trovador y compositor, se ha destacado por su música parrandera y tropical, llevando el ritmo colombiano desde Medellín hasta escenarios internacionales.

La Guru, por su parte, es cantante y compositora reconocida por su estilo versátil y moderno, fusionando pop urbano y ritmos latinos, y proyectándose como una de las voces femeninas emergentes más prometedoras del país.

La producción del halftime show estará a cargo de Yennifer Córdoba, directora de Factory Agency, y Daniel González, director de 4G Solutions, quienes combinarán música, tecnología y elementos culturales para ofrecer un espectáculo de alto nivel.

El evento, que también contará con la presencia oficial de la FIFA y el lanzamiento de las mascotas del Mundial de Fútbol 2026, reunirá a fanáticos del fútbol de todo el continente y busca reforzar el papel de la música y la cultura colombiana como embajadoras del talento y la alegría latina.