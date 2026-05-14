Luto en Belmira: Falleció don Fernando Alfonso Gómez Rodríguez, un pilar de su cultura y patrimonio

Resumen: Belmira está de luto. Hoy, 14 de mayo, lamentamos el sensible fallecimiento de don Fernando Alfonso Gómez Rodríguez, un hombre que marcó la historia de nuestro municipio con su amor por la cultura, el patrimonio y la educación.

Minuto30.com .- Este jueves 14 de mayo, el municipio de Belmira se viste de luto para despedir a uno de sus ciudadanos más ilustres y queridos. Se ha confirmado el sensible fallecimiento de don Fernando Alfonso Gómez Rodríguez, a los 96 años; un personaje de inmensa relevancia que dejó una huella imborrable en el tejido social e histórico de nuestra comunidad.

Un legado invaluable para la cultura y el desarrollo

Don Alfonso, como se le conocía en el municipio, dedicó gran parte de su vida a trabajar incansablemente por el patrimonio, la cultura y el progreso de nuestro territorio. Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él, lo recordarán siempre como un maestro excepcional, un líder cívico nato y un ejemplo intachable para las nuevas generaciones.

Hoy, Belmira despide a un hombre que no solo enseñó con la palabra, sino con sus acciones; alguien que marcó la historia de nuestra tierra con su compromiso inquebrantable, su vasto conocimiento y su inmenso amor por sus raíces.

Condolencias y solidaridad con su familia

En este momento de profundo dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su círculo más íntimo. Extendemos un abrazo solidario a su esposa, la señora Mariela Gallo Tobón, y a sus hijos: Claudia Aide, Emperatriz, Víctor Manuel, Yamille Estella, Fernando Alfonso y Andrés Felipe Gómez Gallo. Asimismo, honramos y elevamos una oración en memoria de su fallecida hija, Alejandra María.

Hacemos extensivo este mensaje de acompañamiento y respeto a sus nietos, bisnietos, y a su sobrino, el exalcalde de Belmira, Francisco “Pacho” Aguilar; también a sus amigos y a todos sus seres queridos en este difícil momento de duelo.

Su partida física deja un gran vacío, pero su invaluable obra y su memoria vivirán por siempre en el corazón de Belmira.

Paz en su tumba. 🤍🕊️