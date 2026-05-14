Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Luto en Belmira: Falleció don Fernando Alfonso Gómez Rodríguez, un pilar de su cultura y patrimonio

    Gracias por su invaluable legado, don Alfonso. Su recuerdo vivirá por siempre entre todos los que tuvieron la fortuna de conocer sus historias y enseñanzas

    Publicado por: SoloDuque

    abuelito alfonso2
    Despedimos con profunda tristeza a don Fernando Alfonso Gómez: marcó la historia de Belmira
    Luto en Belmira: Falleció don Fernando Alfonso Gómez Rodríguez, un pilar de su cultura y patrimonio

    Resumen: Belmira está de luto. Hoy, 14 de mayo, lamentamos el sensible fallecimiento de don Fernando Alfonso Gómez Rodríguez, un hombre que marcó la historia de nuestro municipio con su amor por la cultura, el patrimonio y la educación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este jueves 14 de mayo, el municipio de Belmira se viste de luto para despedir a uno de sus ciudadanos más ilustres y queridos. Se ha confirmado el sensible fallecimiento de don Fernando Alfonso Gómez Rodríguez, a los 96 años; un personaje de inmensa relevancia que dejó una huella imborrable en el tejido social e histórico de nuestra comunidad.

    Un legado invaluable para la cultura y el desarrollo

    Don Alfonso, como se le conocía en el municipio, dedicó gran parte de su vida a trabajar incansablemente por el patrimonio, la cultura y el progreso de nuestro territorio. Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él, lo recordarán siempre como un maestro excepcional, un líder cívico nato y un ejemplo intachable para las nuevas generaciones.

    abuelito alfonso3

    Hoy, Belmira despide a un hombre que no solo enseñó con la palabra, sino con sus acciones: Paz en su tumba y consuelo a su familia

    Hoy, Belmira despide a un hombre que no solo enseñó con la palabra, sino con sus acciones; alguien que marcó la historia de nuestra tierra con su compromiso inquebrantable, su vasto conocimiento y su inmenso amor por sus raíces.

    Condolencias y solidaridad con su familia

    En este momento de profundo dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su círculo más íntimo. Extendemos un abrazo solidario a su esposa, la señora Mariela Gallo Tobón, y a sus hijos: Claudia Aide, Emperatriz, Víctor Manuel, Yamille Estella, Fernando Alfonso y Andrés Felipe Gómez Gallo. Asimismo, honramos y elevamos una oración en memoria de su fallecida hija, Alejandra María.

    Hacemos extensivo este mensaje de acompañamiento y respeto a sus nietos, bisnietos, y a su sobrino, el exalcalde de Belmira, Francisco “Pacho” Aguilar; también a sus amigos y a todos sus seres queridos en este difícil momento de duelo.

    abuelito alfonso1

    Despedimos con profunda tristeza a don Fernando Alfonso Gómez: marcó la historia de Belmira

    Su partida física deja un gran vacío, pero su invaluable obra y su memoria vivirán por siempre en el corazón de Belmira.

    Paz en su tumba. 🤍🕊️

    abuelito alfonso4

    Fernando Alfonso Gómez Rodríguez falleció a los 96 años

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.