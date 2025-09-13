Resumen: El Retiro avanza en el proyecto de una clínica de segundo y tercer nivel que sería financiada con los recursos obtenidos de la venta de sus acciones en Aguas de Oriente. La iniciativa, discutida en el Encuentro Metropolitano de Salud en La Ceja, busca ampliar la atención especializada en el municipio y, además, integrarse a las Redes Metropolitanas de Salud que también incluirán a Rionegro, La Ceja y Marinilla.

¡El Retiro le apuesta a la salud! Con una clínica de alto nivel, el municipio se posicionará como referente en atención especializada

El municipio de El Retiro avanza en la planificación de una clínica de segundo y tercer nivel que busca fortalecer la atención especializada en la región del Oriente antioqueño. El proyecto fue analizado durante el segundo Encuentro Metropolitano de Salud, realizado recientemente en La Ceja del Tambo, cuyo eje central fue precisamente la mejora de los servicios de salud en el Valle de San Nicolás.

Para financiar la compra del predio donde se construiría la clínica, la Administración municipal planea utilizar los recursos provenientes de la venta de las acciones minoritarias que posee en Aguas de Oriente, la empresa que presta los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana.

El Concejo municipal ya dio su aval para enajenar estas acciones, y actualmente la Alcaldía y Empresas Públicas de Medellín (EPM) avanzan en negociaciones, asegurando que la transacción se realice a un precio justo.

El alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, destacó la importancia de este proyecto para el municipio y la región. “Seguimos soñando y proyectando una clínica que nos ofrezca servicios especializados, y poderla integrar regionalmente para que los guarceños y los orientales puedan tener diferentes centros de salud, no solo en urgencias y en consultas, sino también en servicios especializados”, afirmó.

Esto le podría interesar: Operativo sorpresa: Cornare pilló casas con guacamayas y loras encerradas en El Peñol y Guatapé

Montoya recordó que hasta ahora el municipio solo cuenta con un hospital privado, el cual está legalmente obligado únicamente a ofrecer servicios de urgencias y consultas médicas, por lo que la futura clínica representaría un salto significativo en la atención sanitaria.

El mandatario resaltó que este tipo de proyectos no puede desarrollarse de manera aislada, por lo que su enfoque es regional, gestionando recursos de cofinanciación y fomentando la cooperación con municipios vecinos para mejorar los servicios de salud.

Durante el encuentro metropolitano, la Gobernación de Antioquia confirmó que la clínica de El Retiro podría integrarse a las Redes Metropolitanas de Salud, que tendrán como epicentro a Rionegro, donde se construye una nueva torre médica de tercer nivel, y a La Ceja y Marinilla, donde se proyectan nuevos hospitales de segundo nivel. Con esta integración, El Retiro se posicionaría como un nodo estratégico en la atención especializada de la región.

El proyecto de la clínica no solo busca atender urgencias y consultas, sino también ofrecer servicios especializados que respondan a las necesidades de la población local y regional, fortaleciendo el área de la salud del Oriente antioqueño.