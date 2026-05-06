Resumen: La DIJIN y el FBI capturaron en Medellín a alias 'Hilary', hermana del fundador del Tren de Aragua. Es requerida en extradición por los Estados Unidos.

Cae en Medellín la hermana del fundador del Tren de Aragua: alias ‘Hilary’, solicitada en Estados Unidos

En un operativo de alta precisión denominado ‘Sin Frontera’, la Policía Nacional, a través de la DIJIN y en una alianza estratégica con el FBI, logró la captura en Medellín de Whilet Betzabeth Hernández, más conocida como alias de ‘Hilary’ o ‘La Llavera’.

Alias ‘Hilary’ es señalada como una de las piezas más determinantes en la estructura financiera del temido grupo criminal transnacional Tren de Aragua.

Su relevancia no es coincidencia: es la hermana de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias ‘Larry Changa’, uno de los tres fundadores de esta organización nacida en la cárcel de Tocorón y que hoy extiende sus tentáculos en diferentes países.

Gracias a su vínculo de sangre y a la confianza absoluta de la cúpula, alias ‘Hilary’ era la encargada de manejar los hilos de las finanzas y la logística del Tren de Aragua desde la capital antioqueña.

Según las investigaciones de inteligencia, su rol consistía en administrar los recursos provenientes del narcotráfico y articular las rutas internacionales para la distribución de sustancias ilícitas.

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Además, las autoridades aseguran que gestionaba los flujos de dinero destinados a financiar la expansión de la banda en América Latina y Estados Unidos, país que ya la tiene en la mira para que responda ante la justicia.

La captura de ‘Hilary’ representa un golpe estructural, pues desestabiliza los canales de mando de la organización. Actualmente, la procesada enfrenta un requerimiento formal de extradición por parte de una corte de Texas, en Estados Unidos, bajo cargos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Pero el prontuario de ‘Hilary’ no se detiene ahí; en países como Perú y México también es buscada por su presunta implicación en redes de explotación sexual y proxenetismo.

Tras su detención, fue trasladada a Bogotá y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se surten los trámites legales para enviarla a territorio norteamericano, siguiendo los pasos de su hermano, quien fue capturado en 2024 en el departamento del Quindío.

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