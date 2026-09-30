El representante Simón Molina pide a la Corte Constitucional evaluar si presuntas irregularidades viciaron el trámite de la Reforma Pensional

Resumen: Según advierte la providencia citada por el representante, Name no habría dirigido de manera integral la plenaria en 14 de 16 sesiones clave, cediendo la conducción del debate a otros congresistas, entre ellos la senadora María José Pizarro.
Minuto30.com .- El representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina Gómez, radicó un memorial ante la Corte Constitucional solicitando incorporar nuevos elementos judiciales a los procesos que actualmente evalúan la legalidad de la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional.
Recurso legal
Molina aclaró que el escrito no constituye una nueva demanda de inconstitucionalidad, sino un recurso para poner a disposición del alto tribunal información oficial sobreviniente que podría tener pertinencia probatoria dentro de los expedientes ya vigentes (como el de la Sentencia C-264 de 2026).
El memorial anexa una providencia de primera instancia del Consejo de Estado que examina la conducta del entonces presidente del Senado, Iván Name, durante el periodo en que se tramitó la iniciativa gubernamental.
Sesiones bajo la lupa
Según advierte la providencia citada por el representante, Name no habría dirigido de manera integral la plenaria en 14 de 16 sesiones clave, cediendo la conducción del debate a otros congresistas, entre ellos la senadora María José Pizarro.
La solicitud busca que la Corte Constitucional determine si las facultades de la Presidencia del Senado fueron instrumentalizadas para incidir en el trámite y si este hecho de presunta corrupción tuvo una proyección material que afectara la formación libre, auténtica y democrática de la voluntad legislativa, lo cual podría comprometer la validez de la ley.
Memorial radicado ante la corte
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