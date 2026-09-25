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    ¡Al congreso ni a deshacer los pasos! Consejo de Estado declara pérdida de investidura a Iván Name

    La drástica sanción se fundamenta en su responsabilidad comprobada por tráfico de influencias, en el marco del millonario desfalco a la UNGRD

    Publicado por: SoloDuque

    Presidente del Senado Iván Name se defiende de acusaciones de corrupción en la UNGRD
    Iván Name en una imagen de Archivo de Minuto30.com
    ¡Al congreso ni a deshacer los pasos! Consejo de Estado declara pérdida de investidura a Iván Name

    Resumen: El Consejo de Estado falló en primera instancia la pérdida de investidura del senador de la República y expresidente de esa corporación, Iván Leónidas Name Vásquez. La drástica sanción se fundamenta en su responsabilidad comprobada por tráfico de influencias, en el marco del millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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    Minuto30.com .- El Consejo de Estado declaró, en primera instancia, la pérdida de investidura del señor Iván Leónidas Name Vásquez, elegido como senador de la República para el periodo constitucional 2022-2026, quien además fungió como presidente de esa corporación para la legislatura 2023-2024, por tráfico de influencias debidamente comprobado.

    Los hechos en los que se sustenta esta decisión están relacionados con la entrega de sumas de dinero al señor Iván Leónidas Name, por parte de los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y con la intervención de los altos funcionarios del Estado, Carlos Ramón González y Sandra Ortiz, con el propósito de favorecer las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que se tramitaban en el Senado de la República, entre ellas, el proyecto de reforma pensional.

    Se demostró que cuando el señor Name ostentó la condición de congresista, recibió una suma de dinero derivada del acuerdo alcanzado para impulsar el trámite legislativo con recursos del erario, destinados a atender las necesidades del departamento de La Guajira.

    La conducta desplegada por el entonces congresista resultó contraria al principio de representación democrática, a la integridad ética del mandato representativo, a la dignidad parlamentaria y a la rectitud, pulcritud y decoro que envuelven el cargo de congresista, cuyo ejercicio debe estar al servicio del interés general. Por ello, la sanción de pérdida de investidura cierra de manera definitiva al señor Iván Leonidas Name la posibilidad de volver al Congreso.

    Encuentre acá la sentencia de la Corte Suprema de Justicia

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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