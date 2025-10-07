Resumen: El reguetonero puertorriqueño Zion se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente en Puerto Rico. Su equipo confirmó que el artista permanece bajo observación médica y que su estado de salud es reservado. Aunque no se han revelado detalles sobre el siniestro, la noticia ha generado preocupación entre sus seguidores y colegas del género urbano, quienes han expresado mensajes de apoyo y oraciones por su pronta recuperación.

El reguetonero Zion fue hospitalizado tras un fuerte accidente: su estado de salud se mantiene reservado

El cantante puertorriqueño Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido mundialmente como Zion, atraviesa un delicado momento de salud luego de verse involucrado en un accidente, según confirmó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

En el mensaje, firmado por Baby Records Inc. y Nu Form Management, se indicó que el artista se encuentra hospitalizado y bajo observación médica. Aunque no se revelaron detalles sobre las circunstancias del siniestro, el documento subraya que su condición médica “permanece reservada” mientras su familia y su equipo se enfocan en su recuperación.

“Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y paciencia en este momento”, señala el comunicado, destacando que cualquier actualización sobre su evolución será comunicada únicamente por canales oficiales.

Según mencionaron medios internacionales, fuentes cercanas al entorno del músico confirmaron que el incidente ocurrió en Puerto Rico, y que el artista permanece internado en un centro asistencial de San Juan.

Zion, quien formaba parte del icónico dúo Zion & Lennox, es considerado una de las voces más influyentes del reguetón desde los inicios de la década del 2000. En las últimas semanas, el artista había participado en varios eventos internacionales, entre ellos un concierto en Medellín, donde compartió escenario con Silvestre Dangond, lo que marcó uno de sus más recientes encuentros con el público.

Hasta el momento, ni el sello discográfico ni su familia han dado más información sobre el tipo de accidente o la gravedad de las lesiones. Sin embargo, la noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales por parte de fanáticos y colegas de la música urbana, quienes piden por su pronta recuperación.