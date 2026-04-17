Resumen: El cantante D4vd fue detenido en Los Ángeles por su presunta relación con la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado meses después de su desaparición dentro de un vehículo vinculado al artista. Aunque permanece sin derecho a fianza, aún no se han presentado cargos formales y la causa de la muerte sigue sin esclarecerse, mientras la Fiscalía evalúa las pruebas para definir el rumbo del caso.

¡El rapero D4vd bajo la lupa judicial! Lo capturan por el presunto homicidio de su novia, una menor de 14 años

El caso que involucra al cantante estadounidense D4vd ha dado un giro relevante tras su detención por parte de las autoridades de Los Ángeles, en medio de una investigación que busca esclarecer la muerte de una adolescente latina de 14 años.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, el artista, de 21 años, fue capturado bajo sospecha de estar vinculado con el homicidio de Celeste Rivas Hernández, una menor reportada como desaparecida meses antes de que sus restos fueran encontrados. Por ahora, el músico permanece recluido sin derecho a fianza mientras el caso avanza hacia una posible judicialización.

Las autoridades indicaron que el expediente será presentado ante la Fiscalía del condado en los próximos días, instancia que deberá evaluar si existen pruebas suficientes para formalizar cargos. Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna imputación oficial, lo que mantiene el proceso en una etapa preliminar.

Un hallazgo que marcó la investigación

El caso comenzó a tomar fuerza el 8 de septiembre de 2025, cuando funcionarios acudieron a un depósito de vehículos en Hollywood tras reportes de un fuerte olor proveniente de uno de los automóviles. En el lugar, los investigadores encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición dentro de un Tesla vinculado al cantante.

Según registros judiciales, el cuerpo se encontraba al interior de una bolsa y presentaba un deterioro significativo, lo que obligó a postergar la determinación de la causa de muerte mientras avanzan los análisis forenses. Las primeras hipótesis apuntan a que la joven habría fallecido semanas antes del hallazgo.

Durante meses, la información oficial fue limitada. El caso se manejó inicialmente como una investigación por muerte sin causa definida, y un juez ordenó mantener bajo reserva varios documentos para garantizar el curso de las indagaciones.

Elementos que despertaron sospechas

Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir detalles que aumentaron el interés público y la presión mediática. Documentos judiciales revelaron que el cantante era considerado “objetivo” dentro de la investigación de un gran jurado en Los Ángeles, lo que abría la puerta a un posible proceso penal en su contra.

Entre los aspectos conocidos, se mencionó que la menor llevaba ciertas prendas y accesorios al momento del hallazgo, además de un tatuaje con la inscripción “Shhh…” en el dedo índice, similar al que posee el artista. Este tipo de coincidencias alimentó múltiples hipótesis, especialmente en redes sociales.

La adolescente, hija de padres salvadoreños, había sido reportada como desaparecida en abril de 2024 tras salir de su hogar. Vivía a más de 100 kilómetros del lugar donde posteriormente fue encontrada. Vecinos la describían como una joven que frecuentaba comercios del sector y mantenía rutinas cotidianas antes de su desaparición.

La defensa y el proceso legal

Frente a las acusaciones, el equipo legal del cantante ha insistido en su inocencia. En declaraciones a medios estadounidenses, sus abogados afirmaron:

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“Seamos claros: la evidencia real en este caso mostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte”.

Además, subrayaron que:

“No se ha presentado ninguna acusación por parte de ningún gran jurado en este caso ni se ha presentado ninguna denuncia penal. David solo ha sido detenido bajo sospecha”.

A pesar de estas afirmaciones, la policía sostiene que la detención se realizó en el marco de una investigación por asesinato, lo que representa hasta ahora el avance más significativo desde que se inició el caso.

Testimonios y nuevas revelaciones

Parte de la información más reciente salió a la luz cuando familiares del artista fueron citados a declarar ante el gran jurado. En ese contexto, se conocieron documentos que no habían sido divulgados previamente y que confirmaban el interés de los investigadores en el entorno cercano del cantante.

También han surgido versiones sobre una posible relación entre el músico y la menor. Según testimonios recogidos durante la investigación, el artista habría mantenido contacto con la joven, quien presuntamente se hacía pasar por mayor de edad en distintos espacios sociales. No obstante, estos elementos continúan bajo verificación y hacen parte del proceso en curso.

Impacto en su carrera

El escándalo ha tenido consecuencias inmediatas en la trayectoria del cantante. Tras conocerse el caso, se cancelaron presentaciones, se suspendieron campañas publicitarias y se frenaron colaboraciones musicales.

El artista, originario de Texas, había alcanzado notoriedad internacional gracias a temas como “Here With Me” y “Romantic Homicide”, consolidando una rápida proyección en la industria musical tras su salto desde plataformas digitales como TikTok.

Un caso aún sin respuestas definitivas

A pesar del avance que representa la captura, las autoridades no han determinado oficialmente la causa de la muerte de la menor. Tampoco se ha confirmado la totalidad de los hechos que rodearon su desaparición y posterior hallazgo.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía entregue una actualización clave que defina si el caso pasa a una fase formal de acusación. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y bajo reserva, en medio de la expectativa pública y el seguimiento mediático internacional.